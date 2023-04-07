Австрийский бизнесмен, член наблюдательного совета Porsche Зигфрид Вольф в январе 2023 года написал письмо президенту России Владимиру Путину, предложив выпускать автомобили «Волга» на заводах Volkswagen в Калуге и Нижнем Новгороде, пишет Meduza со ссылкой на Der Spiegel.
Изоляция России? Австрийский бизнесмен предложил Путину возобновить производство «Волги» на заводах Volkswagen
Der Spiegel называет Вольфа одним из самых влиятельных представителей европейского автопрома. Он давно связан с российским бизнесом, в том числе с миллиардером Олегом Дерипаской. В 2008 году Вольф вошел в совет директоров компании миллиардера «Русские машины», в которую в числе прочего входит группа ГАЗ, а в 2010-м год стал главой совета директоров. Он также входит в наблюдательные советы немецкого производителя автокомплектующих Schaeffler, а также автоконцерна Porsche SE, контролирующего концерн Volkswagen. По данным Der Spiegel, до конца 2022 года Вольф входил в наблюдательный совет группы ГАЗ. Он владеет примерно 10% ее акций.
Письмо Вольфа начинается со слов: «Уважаемый Владимир Владимирович». В нем говорится, что в нынешних условиях «в России ощущается нехватка качественных автомобилей», но инвестиционный проект Вольфа по возобновлению производства легковых автомобилей может «решить эту проблему». Согласно тексту письма, Вольф хотел бы реализовывать его совместно с российским автопроизводителем ГАЗ.
На эти цели бизнесмен попросил кредит на сумму более 60 миллиардов рублей с льготной процентной ставкой в 1% и полмиллиарда рублей на исследования и разработки в 2023 и 2024 годах. Кроме того, согласно выдвинутому предложению, российские власти должны в течение девяти месяцев выплачивать не менее двух третей заработной платы сотрудникам на калужском и нижегородском заводах.
По словам Вольфа, «принципиальное соглашение» с высшим руководством Volkswagen достигнуто, а не позднее марта решение будет окончательно одобрено наблюдательным советом концерна. В письме он называет себя «всемирно известным инвестором, который внес большой вклад в развитие российской экономики».
Помимо «возрождения легендарного российского бренда „Волга“», Вольф предложил во второй половине 2023 года возобновить производство автомобилей бренда Skoda, принадлежащего Volkswagen. По плану бизнесмена, начать можно с модели Rapid на заводе в Калуге, а затем наладить производство моделей Octavia, Kodiaq и Karoq в Нижнем Новгороде. При этом Вольф предлагал сильно «переработать» внешний вид автомобилей, используя «характерные черты» моделей «Волга» и «Победа».
Вольф отмечал, что благодаря его инициативе «будет удовлетворена потребность российских потребителей в высококачественных и надежных транспортных средствах». Предполагается, что выпускаться будет 270 тысяч автомобилей в год, а также появятся более 12 тысяч высокотехнологичных рабочих мест. По его мнению, все это «является основой для дальнейшего развития независимой и современной автомобильной промышленности в РФ». Управлять программой будет компания «ПромАвтоКонсалт», которая, по словам самого Вольфа, принадлежит ему.
Журналисты Der Spiegel выразили сомнения в реалистичности плана Вольфа, отмечая, что он, вероятно, полностью полагается на свои международные связи, а также надеется, что санкции против России в какой-то момент будут ослаблены.
Издание отмечает, что Путин был впечатлен планом Вольфа. «Учитывая состояние автомобильной промышленности, мы можем поддержать эту идею», — якобы написал Путин. Der Spiegel не уточняет, отправлено ли было это письмо бизнесмену. Поддержал инициативу Вольфа и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Предполагалось, что «ПромАвтоКонсалт» станет владельцем активов Volkswagen в России. Немецкий концерн подтвердил, что компания Вольфа интересовалась их покупкой, но в итоге Volkswagen выбрал другого покупателя, им стал один из крупнейших дилерских холдингов в России «Авилон». Однако сделка не состоялась, так как Арбитражный суд Нижегородской области арестовал имущество Volkswagen в России по иску группы «ГАЗ». Российская компания в своей жалобе требовала признать недействительным расторжение Volkswagen соглашения о контрактной сборке автомобилей в Нижнем Новгорода.
Der Spiegel задается вопросом, не было ли это «местью» за то, что немецкий концерн выбрал другого покупателя. В Volkswagen были удивлены иском «ГАЗа», так как компании в середине 2022 года прекратили партнерские отношения на «взаимовыгодных условиях».
В комментарии журналистам Вольф заявил, что решительно осуждают «российско-украинскую войну», никогда не участвовал в «производстве вооружений» и не работает с людьми или компаниями, находящимися под санкциями. Группа «ГАЗ», Кремль и «ПромАвтоКонсалт» не ответили на запросы издания. В Porsche заявили, что о письме Вольфа Путину ничего не знают.