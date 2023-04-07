Изоляция России? Австрийский бизнесмен предложил Путину возобновить производство «Волги» на заводах Volkswagen

Помимо «возрождения легендарного российского бренда „Волга“», Вольф предложил во второй половине 2023 года возобновить производство автомобилей бренда Skoda, принадлежащего Volkswagen. По плану бизнесмена, начать можно с модели Rapid на заводе в Калуге, а затем наладить производство моделей Octavia, Kodiaq и Karoq в Нижнем Новгороде. При этом Вольф предлагал сильно «переработать» внешний вид автомобилей, используя «характерные черты» моделей «Волга» и «Победа».

Вольф отмечал, что благодаря его инициативе «будет удовлетворена потребность российских потребителей в высококачественных и надежных транспортных средствах». Предполагается, что выпускаться будет 270 тысяч автомобилей в год, а также появятся более 12 тысяч высокотехнологичных рабочих мест. По его мнению, все это «является основой для дальнейшего развития независимой и современной автомобильной промышленности в РФ». Управлять программой будет компания «ПромАвтоКонсалт», которая, по словам самого Вольфа, принадлежит ему.

Журналисты Der Spiegel выразили сомнения в реалистичности плана Вольфа, отмечая, что он, вероятно, полностью полагается на свои международные связи, а также надеется, что санкции против России в какой-то момент будут ослаблены.

Издание отмечает, что Путин был впечатлен планом Вольфа. «Учитывая состояние автомобильной промышленности, мы можем поддержать эту идею», — якобы написал Путин. Der Spiegel не уточняет, отправлено ли было это письмо бизнесмену. Поддержал инициативу Вольфа и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Предполагалось, что «ПромАвтоКонсалт» станет владельцем активов Volkswagen в России. Немецкий концерн подтвердил, что компания Вольфа интересовалась их покупкой, но в итоге Volkswagen выбрал другого покупателя, им стал один из крупнейших дилерских холдингов в России «Авилон». Однако сделка не состоялась, так как Арбитражный суд Нижегородской области арестовал имущество Volkswagen в России по иску группы «ГАЗ». Российская компания в своей жалобе требовала признать недействительным расторжение Volkswagen соглашения о контрактной сборке автомобилей в Нижнем Новгорода.

Der Spiegel задается вопросом, не было ли это «местью» за то, что немецкий концерн выбрал другого покупателя. В Volkswagen были удивлены иском «ГАЗа», так как компании в середине 2022 года прекратили партнерские отношения на «взаимовыгодных условиях».