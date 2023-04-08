В Ида-Вирумаа идет кампания по привлечению педагогов из других уездов

Неделя пробных дней для педагогов в учебных заведениях северо-востока вызвала большой интерес. По словам координатора кластера образования Ида-Вирумаа Керды Эйерт, учителя, которые не успели приехать на этой неделе могут связаться с ними, и они помогут организовать посещение школы. Также она добавила, что высокая зарплата не должна быть единственным мотиватором для педагогов и для того, чтобы было легче найти подходящую работу, был составлен специальный тест