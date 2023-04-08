Кто такие «военкоры» и почему они стали популярными в РФ

Методы пропаганды одни и те же

«Военкоров» в РФ можно условно разделить на две категории: тех журналистов и блогеров, кто работает на официальную российскую пропаганду и тех, кто просто взял телефон, завел Telegram-канал и стал рассказывать о ситуации на фронте в Украине. При этом все они заняли одну нишу - более радикальных рассказчиков о войне.

«Пока на федеральных каналах пытаются сгладить происходящее, они пишут про коррупцию в армии, нелестно отзываются про Путина, и так далее. Потому что, во-первых, это зачастую непосредственные участники войны с 2014 года, они в контексте того, что происходит. Во-вторых, на них подписаны в основном люди, которые тоже понимают, что происходит на месте, и которых фразой »все идет по плану«, и »жест доброй воли« в заблуждение не введешь», - рассказывает журналистка Маша Борзунова.