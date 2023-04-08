Пассажиропоток Таллиннского порта вырос более чем в два раза

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество пассажиров увеличилось на 55%, или на 494 тысяч человек, в то время как объемы перевалки грузов сократились на 31%.

Как отмечает председатель правления Tallinna Sadam Валдо Калм, пассажиропоток продолжает восстанавливаться после спада, вызванного пандемией COVID-19 — особенно это заметно на линии Таллинн-Хельсинки.

«Что касается товаров, то можно сказать, что с декабря грузы российского происхождения практически не перемещаются через наши порты, и мы не видим перспектив восстановления грузопотока в этом направлении в долгосрочной перспективе», — делится подробностями Калм.