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Пассажиропоток Таллиннского порта вырос более чем в два раза

rus.postimees.ee
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Круизные лайнеры в Таллиннском порту.
Круизные лайнеры в Таллиннском порту. Фото: Madis Veltman

В первом квартале 2023 года через гавани компании Tallinna Sadam (Таллиннский порт) прошло 3,4 миллиона тонн грузов, предприятие обслужило 1,4 миллиона пассажиров, пишет dv.ee.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество пассажиров увеличилось на 55%, или на 494 тысяч человек, в то время как объемы перевалки грузов сократились на 31%.

Как отмечает председатель правления Tallinna Sadam Валдо Калм, пассажиропоток продолжает восстанавливаться после спада, вызванного пандемией COVID-19 — особенно это заметно на линии Таллинн-Хельсинки.

«Что касается товаров, то можно сказать, что с декабря грузы российского происхождения практически не перемещаются через наши порты, и мы не видим перспектив восстановления грузопотока в этом направлении в долгосрочной перспективе», — делится подробностями Калм.

82% снижения объема грузопотока Tallinna Sadam произошло за счет сокращения трафика наливных грузов, что было связано с введением санкций против России и Беларуси.

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