Удивительные причины, почему в самолете необходимо использовать режим полета

Первые четыре требования понятны, не правда ли? Жалюзи на окнах нужно приподнять, чтобы мы могли увидеть, если возникнет чрезвычайная ситуация, например, пожар. Столики должны быть сложены, а сидения нужно установить в вертикальное положение, чтобы мы могли быстро выйти из ряда. Карманы на спинке сидений недостаточно крепкие, чтобы удержать ваши ноутбуки, пишет CNN.

А мобильные телефоны нужно перевести в режим полета, чтобы они не представляли опасности для самолета, верно? Все зависит от того, кого вы спросите.

Технологии значительно развились

Навигация и связь в авиации основываются на радиообслуживании, координируемом с 1920-х для минимизации помех.

Используемые сейчас цифровые технологии намного совершеннее, чем некоторые старые аналоговые технологии, которыми мы пользовались еще 60 лет назад. Исследования показали, что личные электронные устройства могут излучать сигнал в том же частотном диапазоне, что и коммуникационные и навигационные системы самолета, создавая так называемое электромагнитное вмешательство.

Но в 1992 году Авиационная администрация США и Boeing в независимом исследовании определили влияние электронных устройств на интерференцию во время полетов и не выявили проблем с компьютерами или другими личными электронными устройствами во время некритических фаз полета (взлеты и посадки считаются критическими фазами.)