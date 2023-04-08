Металлическая стружка неизвестного происхождения изрезала шины водителям

В четверг Лайдо Валдвеэ, проживающий в Вильянди, обнаружил, что шины его автомобиля были полны острых кусков металла. Он поделился своим опытом в социальных сетях: на фотографиях, которые он опубликовал, видно, как шины плотно набиты кусками металлической стружки. Комментируя случившееся порталу Sakala Вальдвеэ сказал, что в шинах было довольно много металла, но изначально казалось, что ни одна из шин толком не пострадала.