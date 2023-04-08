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Металлическая стружка неизвестного происхождения изрезала шины водителям

Трийн Лойде
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Металлическая стружка, которая повредила шины.
Металлическая стружка, которая повредила шины. Фото: Marko Saarm

Накануне праздников несколько человек, проезжая по улице Рейну теэ в Вильянди, обнаружили, что в их шины попала металлическая стружка с острыми концами. Узнав о происшествии, городские власти немедленно распорядились очистить улицу, но до сих пор неизвестно, откуда она могла взяться.

В четверг Лайдо Валдвеэ, проживающий в Вильянди, обнаружил, что шины его автомобиля были полны острых кусков металла. Он поделился своим опытом в социальных сетях: на фотографиях, которые он опубликовал, видно, как шины плотно набиты кусками металлической стружки. Комментируя случившееся порталу Sakala Вальдвеэ сказал, что в шинах было довольно много металла, но изначально казалось, что ни одна из шин толком не пострадала.

«Мне повезло, потому что только в воскресенье я установил новые шины с глубоким рисунком, а эти винтообразные стружки просто недостаточно глубоко впились, - подумал Вальдве. - Я полностью накачал шины в пятницу, на всякий случай. Посмотрим, как долго они выдержат».

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