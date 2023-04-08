За сутки на дорогах пострадали четыре человека, среди них два мотоциклиста

Первое ДТП произошло около 11:20 на улице Талве в Курессааре, где столкнулись Kia Rio, которым управлял 62-летний мужчина, и мотоцикл Suzuki, которым управлял 35-летний мужчина. Скорая помощь отвезла мотоциклиста в больницу.

Второе ДТП произошло в 15:16 на 8-м километре дороги Пярну-Тори в городе Синди, где 36-летний мужчина на мотоцикле Kawasaki выехал на обгон и столкнулся со встречной Toyota, которой управлял 43-летний мужчина. Скорая помощь доставила мотоциклиста в Пярнускую больницу.

Третье ДТП произошло в 18:36 на Лаагна-теэ в Таллинне, где 45-летний мужчина за рулем Subaru и с признаками алкогольного опьянения врезался в Mercedes, за рулем которого находилась 40-летняя женщина. В результате столкновения Subaru съехал с дороги и врезался в дорожный знак на обочине