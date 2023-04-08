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В ближайшее время в Тарту подешевеет отопление

rus.postimees.ee
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Отопление. Иллюстративное фото.
Отопление. Иллюстративное фото. Фото: Arvet Mägi/Virumaa Teataja

Департамент конкуренции напомнил предприятиям централизованного теплоснабжения, что если стоимость топлива падает, то следует снизить и цены на центральное отопление. Тартуский производитель тепла Gren заверил, что влияние падения цен на газ и щепу отразится в счетах за отопление в ближайшее время, пишет Rus-ERR.

За последние шесть месяцев предприятие Gren Tartu дважды повышало цены на центральное отопление в Тарту. В ноябре прошлого года отопление начало стоить около 78 евро за мегаватт-час вместо прежних 53 евро за мегаватт-час.

В начале этого года цену снова подняли, и сейчас отопление стоит около 86 евро за мегаватт-час без налога с оборота.

По словам главы Gren Tartu Марго Кюлаотса, поскольку стоимость сырья снизилась, то вскоре понизится и стоимость отопления.

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