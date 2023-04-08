В ближайшее время в Тарту подешевеет отопление

Департамент конкуренции напомнил предприятиям централизованного теплоснабжения, что если стоимость топлива падает, то следует снизить и цены на центральное отопление. Тартуский производитель тепла Gren заверил, что влияние падения цен на газ и щепу отразится в счетах за отопление в ближайшее время, пишет Rus-ERR.