В ближайшее время в Тарту подешевеет отопление

Департамент конкуренции напомнил предприятиям централизованного теплоснабжения, что если стоимость топлива падает, то следует снизить и цены на центральное отопление. Тартуский производитель тепла Gren заверил, что влияние падения цен на газ и щепу отразится в счетах за отопление в ближайшее время, пишет Rus-ERR.
За последние шесть месяцев предприятие Gren Tartu дважды повышало цены на центральное отопление в Тарту. В ноябре прошлого года отопление начало стоить около 78 евро за мегаватт-час вместо прежних 53 евро за мегаватт-час.
В начале этого года цену снова подняли, и сейчас отопление стоит около 86 евро за мегаватт-час без налога с оборота.
По словам главы Gren Tartu Марго Кюлаотса, поскольку стоимость сырья снизилась, то вскоре понизится и стоимость отопления.
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