Палата людей с ограниченными возможностями: если с вами обошлись несправедливо, обращайтесь в суд

В передаче приняла участие и представитель Эстонской палаты людей с ограниченными возможностями Кристи Реканд, которая признала, что такие случаи совсем нередко и призвала тех, кто с этим столкнулся активнее бороться за свои права.

«Трудоспособность и степень тяжести недуга (инвалидность) оцениваются по разным законам. Оценка степени тяжести недуга связана с тем, как человек справляется в своей повседневной жизни, например, это может быть связано с передвижением, способностью о себе позаботиться. Трудоспособность - это другое. Это оценивается по разным законам и пособия тоже разные. Мы не можем поставить знак равенства между этими вещами. Трудоспособность - это одно, а инвалидность - другое. Если, например, у вас есть инвалидность, она не компенсирована, то непонятно почему степень ее тяжести обозначена как средняя. В нашу палату обращаются люди с аналогичными проблемами и мы подаем жалобы. В случае необходимости мы можем обратиться и в суд», подчеркнула Реканд.