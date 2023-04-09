Палата людей с ограниченными возможностями: если с вами обошлись несправедливо, обращайтесь в суд

В новом выпуске передачи «Своя правда», который выйдет в эфир уже в этот понедельник речь пойдет о трудовой занятости людей с ограниченными возможностями. С какими сложностями и предрассудками сталкиваются люди с ограниченной трудоспособностью при поиске работы, насколько гибка наша социальная система - в студии обсудят чиновники, работодатели и сами люди с инвалидностью.
Речь зашла и об оценке трудоспособности и о подводных камнях, с которыми сталкиваются люди с особыми потребностями при оформлении необходимых документов. В студии прозвучал пример, когда оценка трудоспособности не находилась в соответствии с тяжестью недуга.
В передаче приняла участие и представитель Эстонской палаты людей с ограниченными возможностями Кристи Реканд, которая признала, что такие случаи совсем нередко и призвала тех, кто с этим столкнулся активнее бороться за свои права.
«Трудоспособность и степень тяжести недуга (инвалидность) оцениваются по разным законам. Оценка степени тяжести недуга связана с тем, как человек справляется в своей повседневной жизни, например, это может быть связано с передвижением, способностью о себе позаботиться. Трудоспособность - это другое. Это оценивается по разным законам и пособия тоже разные. Мы не можем поставить знак равенства между этими вещами. Трудоспособность - это одно, а инвалидность - другое. Если, например, у вас есть инвалидность, она не компенсирована, то непонятно почему степень ее тяжести обозначена как средняя. В нашу палату обращаются люди с аналогичными проблемами и мы подаем жалобы. В случае необходимости мы можем обратиться и в суд», подчеркнула Реканд.
Смотрите выпуск передачи «Своя правда» под названием «Особая работа» уже в этот понедельник в 20:30 на телеканале ETV+. Ведущие: Олеся Лагашина и Елена Соломина.