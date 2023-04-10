Министерство социальных дел: оценка трудоспособности могла бы быть более гибкой

"Цель реформы оценки трудоспособности отнюдь не в том, что мы хотим официально сократить число людей с инвалидностью. Мы хотели поддержать этих людей, чтобы у них были равные возможности с остальными членами нашего общества и чтобы мы при необходимости могли бы оказать им поддержку. Я соглашусь с тем, что требуется больше гибкости, если трудоспособность у человека ограничена. Такой человек имеет право на семь дополнительных дней отпуска и в эти дни он может пользоваться необходимыми услугами - ведь поставщики услуг тоже работают с девяти до пяти. И здесь, конечно, есть несовпадение, поэтому гибкость очень нужна. И с другой стороны - если люди обращаются в суд, то благодаря этому мы можем улучшить систему и внести какие-то изменения,"- сказала Иллисон. - К сожалению никогда не получается сделать что-то идеально, мы должны постоянно должны над этим работать, потому что общество меняется очень быстро и нам тяжело поспевать за этими изменениями".