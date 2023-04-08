Согласно исследованию потребления табака и никотина, проведенному Институтом балтийских исследований, несмотря на запрет, ароматизаторы для электронных сигарет все еще продаются. Заказывать их в зарубежных интернет-магазинах запрещено, однако профилактическая работа в этом направлении еще не завершена. Государственная политика в отношении табака и никотина строго регулирует вопросы, связанные с табаком, но альтернативы оставляет без внимания.

Всего несколько десятилетий назад курение в помещении было нормальным явлением. Вечером при входе в бар на человека моментально обрушался клуб дыма, а к одежде прилипал интенсивный запах пепельницы. Тогда такое место можно было охарактеризовать как пленительно туманное, сейчас же скорее как отталкивающее.

Я долго думала, что курение в помещении - это воспоминание о том времени, когда автор статьи еще не родилась, но я ошиблась. Я сидела в уютном кафе в центре Таллинна, а пара, сидящая за столиком рядом со мной, наслаждалась электронной сигаретой. Казалось, они думали, что других посетителей это не беспокоит, но это не так. В этой ситуации также играет роль представление о том, что вейпинг безопаснее обычных сигарет.