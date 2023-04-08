Твиттер перестал скрывать аккаунты российских властей

Среди прочего журналисты убедились, что твиттер стал рекомендовать аккаунты Кремля, министерства иностранных дел РФ, а также российского посольства в Великобритании. В то же время ТАСС уточняет, что соцсеть также начала выдавать в поиске аккаунт Минобороны РФ.

В свою очередь бывший топ-менеджер Twitter, говоривший на условиях анонимности, сообщил The Telegraph, что подобные изменения алгоритмов выдачи, скорее всего, свидетельствует о том, что руководство соцсети отменило прошлогодние ограничения. «Крайне маловероятно, что это изменение произошло случайно или без ведома руководства компании», - заявил он.

Твиттер ситуацию пока не комментировал.

Вскоре после начала полномасштабной войны в Украине Твиттер сообщил, что не будет продвигать или рекомендовать правительственные учетные записи, «принадлежащие государствам, которые ограничивают доступ к свободной информации и участвуют в вооруженных межгосударственных конфликтах». Как пишет ТАСС, представитель компании тогда отметил, что в первую очередь эта мера в первую очередь коснется России и затронет более 300 аккаунтов.