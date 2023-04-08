Отчет: названы города, испытывающие самую большую нагрузку в связи с беженцами

С момента вторжения России на территорию Украины свое местожительство в Эстонии зарегистрировали 32 000 беженцев, что составляет около 2,2% населения. Распределение военных беженцев, зарегистрировавших свое место жительства в самоуправлении, сильно разнится: большинство, или почти две трети, проживает в более крупных самоуправлениях, т. е. в Таллинне, Тарту и Пярну. Три и более процента населения числятся беженцами в одиннадцати самоуправлениях, а в 24 самоуправлениях доля беженцев составляет менее одного процента населения.

«Самоуправлениям с более высокой, чем в среднем, долей военных беженцев, но более низкой доходностью и уровнем обслуживания, труднее предлагать необходимые услуги новым жителям и поддерживать их адаптацию и интеграцию в эстонское общество», — пояснил Мярт Массо, эксперт Центр мониторинга развития.

В своем отчете Центр мониторинга развития также проанализировал размер самоуправлений и их способность предоставлять общественные услуги, на основании которых можно оценить, какие самоуправления несут самую большую нагрузку в связи с приемом беженцев.

Например, в городе Выру довольно высокая доля военных беженцев – 2,8 процента, в волости Валга – 2,7, в Кохтла-Ярве – 2,4, в Локса – 2,3, в волости Тапа и Люганузе – по 2,2 процента. В то же время с точки зрения рентабельности это только самоуправления на уровне прожиточного минимума, и - за исключением города Выру – это скорее самоуправления с уровнем обслуживания ниже среднего.

Согласно отчету, нагрузку выше средней несут города Маарду и Раквере, а также волости Йыхви и Виру-Нигула. В волости Йыхви число зарегистрированных военных беженцев составляет 4,5% населения, в волости Виру-Нигула и в городах Маарду и Раквере – 3,9% населения.