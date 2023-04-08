Список ⟩ Стал известен состав нового правительства

Коалиционное соглашение сегодня получит окончательное одобрение Партии реформ, «Ээсти 200» и Социал-демократической партии. Также ясен состав будущего правительства.
Партия реформ
Премьер-министр - Кая Каллас
Министр окружающей среды и энергетики - Кристен Михал
Министр финансов - Март Вырклаэв
Министр обороны - Ханно Певкур
Министр социальной защиты - Сигне Рийсало
Министр юстиции - Тоомас Кивимяги
Министр культуры - Лийна Кернса
«Ээсти 200»
Министр иностранных дел - Маргус Тсахкна
Министр образования и науки - Кристина Каллас
Министр экономики и цифровых технологий - Тийт Рийсало
Социал-демократическая партия
Министр внутренних дел - Лаури Ляэнеметс
Министр здравоохранения и труда - Рийна Сиккут
Министр регионального развития - Мадис Каллас
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