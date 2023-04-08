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Список ⟩ Стал известен состав нового правительства

rus.postimees.ee
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Коалиционные переговоры.
Коалиционные переговоры. Фото: Eero Vabamägi

Коалиционное соглашение сегодня получит окончательное одобрение Партии реформ, «Ээсти 200» и Социал-демократической партии. Также ясен состав будущего правительства.

Партия реформ

Премьер-министр - Кая Каллас

Министр окружающей среды и энергетики - Кристен Михал

Министр финансов - Март Вырклаэв

Министр обороны - Ханно Певкур

Министр социальной защиты - Сигне Рийсало

Министр юстиции - Тоомас Кивимяги

Министр культуры - Лийна Кернса

«Ээсти 200»

Министр иностранных дел - Маргус Тсахкна

Министр образования и науки - Кристина Каллас

Министр экономики и цифровых технологий - Тийт Рийсало

Социал-демократическая партия

Министр внутренних дел - Лаури Ляэнеметс

Министр здравоохранения и труда - Рийна Сиккут

Министр регионального развития - Мадис Каллас

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