Пора разбить копилку ⟩ Коалиционное соглашение предусматривает повышение НДС и подоходного налога, будет введен автомобильный налог

Что касается содержания коалиционного соглашения, то переговорщики решили, что с 1 января 2024 года НДС увеличится на два процента, а с 1 января 2025 года на два процента повысится подоходный налог. Не облагаемый подоходным налогом минимум также повысится до 700 евро. Будет и автомобильный налог, но что именно он будет из себя представлять, выяснится в ходе анализа.