Сб, 8.04.2023
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Пора разбить копилку ⟩ Коалиционное соглашение предусматривает повышение НДС и подоходного налога, будет введен автомобильный налог

rus.postimees.ee
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Кошелек. Снимок иллюстративный.
Кошелек. Снимок иллюстративный. Фото: Arvo Meeks

По неподтвержденной информации, коалиционное соглашение предусматривает повышение НДС и подоходного налога, пишет ERR.

Что касается содержания коалиционного соглашения, то переговорщики решили, что с 1 января 2024 года НДС увеличится на два процента, а с 1 января 2025 года на два процента повысится подоходный налог. Не облагаемый подоходным налогом минимум также повысится до 700 евро. Будет и автомобильный налог, но что именно он будет из себя представлять, выяснится в ходе анализа.

Коалиционное соглашение будет представлено общественности на пресс-конференции во второй половине дня.

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