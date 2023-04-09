ВЕРА ИДЕТ В РЕСТОРАН ⟩ Рижский немишлен: где пообедать в столице Латвии эстонскому туристу

Жители Эстонии любят ездить в столицу Латвии, и эстонская речь хорошо слышна на улочках Старой Риги и центра города. Сегодня хочу рассказать о нескольких рижских заведениях, не увенчанных никакими звездами, но вполне достойных посещения. Ни в коем случае не претендую на истину в последней инстанции: Рига большая и у каждого часто бывающего здесь туриста, конечно же, есть свои любимые местечки.