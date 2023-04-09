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ВЕРА ИДЕТ В РЕСТОРАН ⟩ Рижский немишлен: где пообедать в столице Латвии эстонскому туристу

Вера Копти
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Драники, а точнее - рёшти с лососем, икрой и каперами в рижском ресторане Petergailis.
Драники, а точнее - рёшти с лососем, икрой и каперами в рижском ресторане Petergailis. Фото: Вера Копти.

Жители Эстонии любят ездить в столицу Латвии, и эстонская речь хорошо слышна на улочках Старой Риги и центра города. Сегодня хочу рассказать о нескольких рижских заведениях, не увенчанных никакими звездами, но вполне достойных посещения. Ни в коем случае не претендую на истину в последней инстанции: Рига большая и у каждого часто бывающего здесь туриста, конечно же, есть свои любимые местечки.

Сегодня не будет ни трех плюсов, ни трех минусов, ни блиц-интервью с поварами и/или собственниками заведений, о которых пойдет речь. Поэтому примите заметки обычного, хотя и искушенного, посетителя недорогих и демократичных ресторанов Старой Риги. 

Допустим, вы приехали в Ригу на три-четыре дня отдохнуть от таллиннской рутины и, естественно, хотите где-то пообедать или поужинать. Завтрак вам обеспечит гостиница, а вот обед… В Риге ресторан на ресторане, и выбрать среди них бывает достаточно трудно. Поможем!

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