Осиновский: автомобильный налог важен для выполнения климатических целей

Он также не подтвердил, что в Эстонии не будет введен автомобильный налог.

«В контексте автомобилей очевидно, что в Эстонии, как в обществе с высоким уровнем автомобилизации, необходимы изменения в связи с климатическими целями. Но это вопрос следующих шагов, потому что в Таллинне можно выбирать: ездить на машине или пользоваться общественным транспортом, но для многих людей в Эстонии это не вопрос выбора», – сказал политик.