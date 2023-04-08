Осиновский: автомобильный налог важен для выполнения климатических целей

Участвовавший в коалиционных переговорах Евгений Осиновский (Социал-демократическая партия), не подтвердил, что в Эстонии не будет введен автомобильный налог, пишет Rus.ERR.
По словам Осиновского, целью коалиционных переговоров было приведение государственных финансов в приемлемое состояние и при нынешнем налоговом бремени лучшего финансового положения достичь невозможно.
Он также не подтвердил, что в Эстонии не будет введен автомобильный налог.
«В контексте автомобилей очевидно, что в Эстонии, как в обществе с высоким уровнем автомобилизации, необходимы изменения в связи с климатическими целями. Но это вопрос следующих шагов, потому что в Таллинне можно выбирать: ездить на машине или пользоваться общественным транспортом, но для многих людей в Эстонии это не вопрос выбора», – сказал политик.
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