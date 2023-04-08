Не будут повторять ошибок прошлого: коалиция поднимет акцизы на алкоголь и табак в сотрудничестве с Латвией

По словам Осиновского, одной из целей коалиционных переговоров было привести государственные финансы в приемлемое состояние и что невозможно создать лучшее финансовое положение при нынешних налогах. Постоянные затраты на хорошие вещи были созданы без дополнительных источников дохода.

Говоря об акцизах, Осиновский отметил, что, как меры, влияющие на здоровье или экологическое поведение, их цель не только в получении денег. Что касается акцизов на табак и алкоголь, то есть надежда договориться и сделать это вместе с Латвией.