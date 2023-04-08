Галерея ⟩ Партия реформ и соцдемы собрались, чтобы обсудить коалиционное соглашение

Партия реформ собралась в субботу в отеле Radisson в Таллинне, чтобы обсудить, следует ли одобрить коалиционное соглашение, согласованное в ходе переговоров делегаций Партии реформ, «Ээсти 200» и Социал-демократической партии.
В 12 часов собралось правление Партии реформ, а в 13.00 коалиционное соглашение будет обсуждаться советом партии.
В субботу для обсуждения коалиционного соглашения собрался также совет СДПЭ, который собрался в здании профсоюза на улице Лаулупео в Таллинне.
Общее собрание «Ээсти 200» обсудит коалиционное соглашение в субботу в отеле Lydia.