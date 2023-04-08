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Новые собственники сменили руководство эстонского производителя электрических велосипедов

rus.postimees.ee
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Теперь уже бывший исполнительный директора Ampler Ардо Каурит (слева).
Теперь уже бывший исполнительный директора Ampler Ардо Каурит (слева). Фото: Kõu Mobility Group

Руководство компании Kõu Mobility Group, недавно купившей контрольный пакет акций производителя электрических велосипедов Ampler, уволило исполнительного директора Ampler Ардо Каурита, пишет dv.ee.

С 3 апреля новым исполнительным директором Ampler стала Кадри Рехкли, бывший операционный директор Kõu Mobility.

«Неприятно отходить от дел, но я прекрасно понимаю, что это изменение необходимо для продолжения развития Ampler. Я очень уважаю и доверяю Кадри, поскольку она продемонстрировала глубокое понимание нашего бизнеса и его целей. Желаю ей больших успехов», – написал Каурит в обращении к инвесторам на платформе Funderbeam.

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