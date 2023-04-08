Новые собственники сменили руководство эстонского производителя электрических велосипедов

Руководство компании Kõu Mobility Group, недавно купившей контрольный пакет акций производителя электрических велосипедов Ampler, уволило исполнительного директора Ampler Ардо Каурита, пишет dv.ee.
С 3 апреля новым исполнительным директором Ampler стала Кадри Рехкли, бывший операционный директор Kõu Mobility.
«Неприятно отходить от дел, но я прекрасно понимаю, что это изменение необходимо для продолжения развития Ampler. Я очень уважаю и доверяю Кадри, поскольку она продемонстрировала глубокое понимание нашего бизнеса и его целей. Желаю ей больших успехов», – написал Каурит в обращении к инвесторам на платформе Funderbeam.
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