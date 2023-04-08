Новые собственники сменили руководство эстонского производителя электрических велосипедов

«Неприятно отходить от дел, но я прекрасно понимаю, что это изменение необходимо для продолжения развития Ampler. Я очень уважаю и доверяю Кадри, поскольку она продемонстрировала глубокое понимание нашего бизнеса и его целей. Желаю ей больших успехов», – написал Каурит в обращении к инвесторам на платформе Funderbeam.