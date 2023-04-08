В Латвии призывникам будут платить в шесть раз больше, чем в Эстонии

Согласно плану, добровольно поступивший на службу в Латвии будет ежемесячно получать компенсацию в размере 600 евро. В Финляндии призывники ежемесячно получают компенсацию в размере от 165 до 363 евро и социальные гарантии, в Эстонии - от 100 до 230 евро и социальные гарантии, а в Литве размер компенсации составляет от 239 до 374 евро в месяц вместе с социальными гарантиями.

В Латвии призыву на службу подлежат мужчины в возрасте от 18 до 27 лет. Такой же возрастной диапазон установлен в Эстонии, в то время как в Финляндии мужчин призывают до 30 лет, а в Литве - с 18 до 23 лет. В Латвии, Финляндии, Эстонии и Литве женщины могут добровольно вступить на призывную службу.

Наибольшее количество, или 21 000 призывников, ежегодно набирается в ряды вооруженных сил Финляндии. В Литве ежегодно на службу проступают 4000 человек, большинство из которых подают заявление на службу добровольно. В Эстонии каждый год начинают проходить службу 3500 молодых людей, и большинство из них делают это добровольно.

В Латвии курс службы в частях Национальных вооруженных сил длится 11 месяцев. Самый короткий срок службы - девять месяцев - в Литве. В Эстонии, в зависимости от части и специальности, он составляет от восьми до 11 месяцев, а в Финляндии - от шести до 12 месяцев.