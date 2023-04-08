Аркадий Бабченко объявлен «иногентом» за поддержку ВСУ

Министерство юстиции России вменяет журналисту в вину его деятельность по сбору средств для нужд украинской армии. Как заявляют в Министерстве юстиции РФ, «Бабченко осуществлял сбор средств в поддержку ВСУ, распространял, в том числе с использованием современных информационных технологий, недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике».

Буквально вчера утром 7 апреля, при активнейшим участии Аркадия Бабченко, эстонская общественная организация SAB UA отправила в помощь ВСУ караван из семи автомобилей. Традиционно, в рамках общественного проекта SAB UA, вся помощь приобретается на средства, собранные через международные интернет-платформы краудфандинга.

В своем интервью Rus.Postimees Аркадий Бабченко отметил особый вклад жителей Эстонии в дело борьбы за территориальную целостность и суверенитет Украины.

«За год мы собрали более одного миллиона евро. Автомобилей у нас отправлено порядка 50 штук, и это не считая военной экипировки, оборудования, дронов», - назвал некоторые цифры Аркадий Бабченко.

Аркадий Бабченко эмигрировал из России в 2017 году, объяснив свой отъезд опасением за свою безопасность. Активно работал в украинских СМИ, а в 2018 году принял участие в спецоперации Службы безопасности Украины по инсценировке собственного убийства.