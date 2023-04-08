Аркадий Бабченко объявлен «иногентом» за поддержку ВСУ

Оппозиционный российский журналист, экс-обозреватель «Новой газеты» военный корреспондент, участвовавший в чеченских войнах 1994 -1996 и в 1999 -2000 гг. на стороне ВС РФ, Аркадий Бабченко признан Минюстом России «иностранным агентом».
Министерство юстиции России вменяет журналисту в вину его деятельность по сбору средств для нужд украинской армии. Как заявляют в Министерстве юстиции РФ, «Бабченко осуществлял сбор средств в поддержку ВСУ, распространял, в том числе с использованием современных информационных технологий, недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике».
Буквально вчера утром 7 апреля, при активнейшим участии Аркадия Бабченко, эстонская общественная организация SAB UA отправила в помощь ВСУ караван из семи автомобилей. Традиционно, в рамках общественного проекта SAB UA, вся помощь приобретается на средства, собранные через международные интернет-платформы краудфандинга.
В своем интервью Rus.Postimees Аркадий Бабченко отметил особый вклад жителей Эстонии в дело борьбы за территориальную целостность и суверенитет Украины.
«За год мы собрали более одного миллиона евро. Автомобилей у нас отправлено порядка 50 штук, и это не считая военной экипировки, оборудования, дронов», - назвал некоторые цифры Аркадий Бабченко.
Аркадий Бабченко эмигрировал из России в 2017 году, объяснив свой отъезд опасением за свою безопасность. Активно работал в украинских СМИ, а в 2018 году принял участие в спецоперации Службы безопасности Украины по инсценировке собственного убийства.
По решению Росфинмониторинга Аркадий Бабченко с 2020 года включен в число террористов и экстремистов, а в январе 2023 года Министерство внутренних дел России объявило оппозиционного журналиста в международный розыск.