Кая Каллас на прошлогоднем инфочасе Рийгикогу: налоги не вырастут. Точка!

Партия реформ, «Ээсти 200» и соцдемы договорились, что под руководством новой правящей коалиции налог с оборота и подоходный налог вырастут на два процентных пункта. К новым налогам добавится, например, автомобильный налог.
На инфочасе Рийгикогу 26 октября председатель оппозиционной Консервативной народной партии Эстонии в предыдущем Рийгикогу Мартин Хельме задал вопрос премьер-министру Кае Каллас (Партия реформ) о том, что Каллас думает об автомобильном налоге и налоге на жилье.
«Я думаю, вы совершенно ясно сказали нам, что хотите обложить налогом то, чего, по вашему мнению, у людей могло бы быть меньше. И мы видим, что вы хотите, чтобы у людей было меньше домов. Счета за отопление, электричество, повышение процентных ставок и рост цен на недвижимость к этому приводит. И вы хотите, чтобы люди могли меньше ездить. Этого достигают как налог на автомобили, так и повышение цен на топливо. Так что я получил ответ. Я не согласен, что вопрос был только об Ахти Кунингасе, то есть об одном чиновнике. Аннели Аккерманн, ваш новый министр финансов, также говорила о повышении налогов. Возможно, это чисто политические разговоры. Вот отсюда я и получил ответ: вы хотите повышения налогов», - сказал Хельме, после чего перешел к разговору об украинских военных беженцах.
Каллас тогда ответила:
«Спасибо! Поскольку вы понимаете только простые предложения, позвольте мне повторить и читайте по губам: налоги не вырастут. Точка. Было слишком сложно? Налоги не увеличатся. Точка».
В четверг после последней пресс-конференции предыдущего правительства Каллас объяснила Postimees повышение налогов тем, что прежний экономический прогноз предсказывал будущее в гораздо более позитивных тонах, чем оказалось на самом деле. «При составлении бюджета мы опираемся на экономические прогнозы Министерства финансов», - сказала она.