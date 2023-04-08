Кая Каллас на прошлогоднем инфочасе Рийгикогу: налоги не вырастут. Точка!

«Я думаю, вы совершенно ясно сказали нам, что хотите обложить налогом то, чего, по вашему мнению, у людей могло бы быть меньше. И мы видим, что вы хотите, чтобы у людей было меньше домов. Счета за отопление, электричество, повышение процентных ставок и рост цен на недвижимость к этому приводит. И вы хотите, чтобы люди могли меньше ездить. Этого достигают как налог на автомобили, так и повышение цен на топливо. Так что я получил ответ. Я не согласен, что вопрос был только об Ахти Кунингасе, то есть об одном чиновнике. Аннели Аккерманн, ваш новый министр финансов, также говорила о повышении налогов. Возможно, это чисто политические разговоры. Вот отсюда я и получил ответ: вы хотите повышения налогов», - сказал Хельме, после чего перешел к разговору об украинских военных беженцах.