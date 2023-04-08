ГАЛЕРЕЯ ⟩ Лидеры партий комментируют коалиционное соглашение

Председатель Партии реформ Кая Каллас, председатель «Ээсти 200» Лаури Хуссар и председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс выступят перед журналистами в отеле Radisson в Таллинне в 16:00. За ходом мероприятия можно будет наблюдать в прямом эфире.