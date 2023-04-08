Сеэдер резко раскритиковал новое коалиционное соглашение

«Особенно болезненно из того, на что указывают политические партии создающейся коалиции, это то, что хотя они и намерены создать министерство по делам регионов, на региональную политику им наплевать. В сельских регионах, где зарплаты такие маленькие, и единственное средство передвижения – это автомобиль, который люди не могут себе позволить заменить, имеют решающее значение с точки зрения нашей национальной безопасности, но именно здесь запланированное повышение налогов даст наиболее четкий сигнал о том, что правительство не считает нужным сохранять жизнь в сельской местности», – прокомментировал Сеэдер, в то же время признав, что, к счастью, расходы на оборону урезаны не будут.