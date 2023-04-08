Председатель партии «Отечество» Хелир-Валдор Сеэдер резко раскритиковал новое коалиционное соглашение: по его прогнозам, больше всего пострадают из-за невыполненных налоговых обещаний средний класс и сельские районы.
«Налоговое затишье миновало, и избирательная кампания партий, создавших правительство, оказалась кампанией обмана, – заявил председатель оставшейся в оппозиции партии «Отечество». – Десятилетиями Партия реформ считала краеугольным камнем своей налоговой политики как можно более низкое налоговое бремя, при этом борясь за снижение налогов на рабочую силу. К настоящему времени эта партия отказалась от своих принципов как в области доходов, так и по налогу с оборота. Это несмотря на данные избирателям обещания».
По словам Сеэдера, в октябре прошлого года, когда оппозиция спросила, планирует ли Партия реформ ввести после выборов налог на недвижимость или автоналог, премьер-министр Кая Каллас обещала, что налоги не будут и ни расти, ни меняться.
«Налоги не повысятся. Точка. Это было слишком сложно? Налоги не повысятся. Точка», – процитировал Сеэдер слова Каллас, добавив, что аналогичные обещания были и в программе парламентских выборов Партии реформ.
«Доходы бюджета нужно нарастить без увеличения налогового бремени», «налоговая система должна как можно меньше обременять граждан и экономику и мотивировать государство к разумному использованию его доходов», «мы воздержимся от увеличения общего налогового бремени и будем также соблюдайте это при налогообложении имущества».
По словам Сеэдера, обещала своим избирателям налоговую стабильность и партия «Ээсти 200»:
«Мы против повышения налогов, направленного на сбор денег для перераспределения», «мы не поддерживаем повышение налогов только в целях увеличения доходов бюджета», «в долгосрочной перспективе для повышения нашей конкурентоспособности нам необходимо изменить налоги на труд, уменьшив налоговую нагрузку на людей с низким и средним доходом», «мы не наказываем автовладельцев налогами, лишь создаем хорошо работающие решения».
Сеэдер признал, что единственными, кто честно говорил о планах повышения налогов, были социал-демократы, но они обещали платить высокие зарплаты и дополнительно распределять крупные субсидии – чего, однако, в коалиционное соглашение не вписали.
«В своих сообщениях коалиционные партии аргументируют свое поведение неожиданно мрачным экономическим прогнозом Министерства финансов, – сказал Сеэдер. – На протяжении многих лет эти прогнозы рисовали более негативную картину, чем реальность, и недавняя оценка на самом деле не стала неожиданностью для формирующих правительство политических партий. Случайно выпалила эту правду в "Первой студии" покидающая пост министра финансов реформистка Аннели Аккерманн: "Наша партия еще до выборов знала, что никаких новых финансовых обещаний давать нельзя". Может быть, они просто не хотели говорить правду избирателям».
Так, по словам Сеэдра, население ждет приличное повышение налогов – налог с продаж и подоходный налог увеличатся на два процента, вырастут акцизы и будет введен налог на автомобили. Кроме того, демографический кризис в Эстонии будет только усугубляться отменой дополнительного необлагаемого налогом дохода для детей и супругов и угрозой затронуть семейные пособия, принятые в Рийгикогу консенсусом.
«Стоит помнить, что на протяжении всей своей истории Партия реформ всегда заступалась за самых богатых жителей Эстонии, и поэтому изменения затрагивают их меньше всего, – раскритиковал Сеэдер. – Однако всем остальным, начиная со среднего класса, придется затянуть пояса потуже. Чем меньше ты зарабатываешь, тем сильнее тебя ударят».
«Особенно болезненно из того, на что указывают политические партии создающейся коалиции, это то, что хотя они и намерены создать министерство по делам регионов, на региональную политику им наплевать. В сельских регионах, где зарплаты такие маленькие, и единственное средство передвижения – это автомобиль, который люди не могут себе позволить заменить, имеют решающее значение с точки зрения нашей национальной безопасности, но именно здесь запланированное повышение налогов даст наиболее четкий сигнал о том, что правительство не считает нужным сохранять жизнь в сельской местности», – прокомментировал Сеэдер, в то же время признав, что, к счастью, расходы на оборону урезаны не будут.
«Всегда можно было бы быть более амбициозным, но это минимально необходимое решение для обеспечения безопасности эстонского государства», – сказал Сеэдер.