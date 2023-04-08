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Ратас: Партия реформ знала о состоянии государственных финансов и лгала

BNS
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Юри Ратас.
Юри Ратас. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Председатель Центристской партии Юри Ратас уверен, что Партия реформ очень хорошо знала о состоянии государственных финансов, но не говорила об этом.

«Перед выборами никто не обещал поднимать налог с оборота и подоходный налог на два процента и вводить автомобильный налог, - написал Ратас в социальных сетях. - Это больнее всего ударит по среднему классу и людям с низкими зарплатами. Это станет существенным снижением покупательной способности для всех нас».

Ратас уверен, что Партия реформ очень хорошо знала о состоянии государственных финансов, но не говорила об этом. «Вместо этого она лгала», - отметил он.

Ведущие коалиционные переговоры Партия реформ, Социал-демократическая партия и «Ээсти 200» в субботу договорились, что 1 января 2024 года налог с оборота поднимется на два процента, а 1 января 2025 года на два процента также вырастет подоходный налог. Также планируется ввести автомобильный налог.

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