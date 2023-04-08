Ратас: Партия реформ знала о состоянии государственных финансов и лгала

«Перед выборами никто не обещал поднимать налог с оборота и подоходный налог на два процента и вводить автомобильный налог, - написал Ратас в социальных сетях. - Это больнее всего ударит по среднему классу и людям с низкими зарплатами. Это станет существенным снижением покупательной способности для всех нас».

Ратас уверен, что Партия реформ очень хорошо знала о состоянии государственных финансов, но не говорила об этом. «Вместо этого она лгала», - отметил он.