Ратас: Партия реформ знала о состоянии государственных финансов и лгала

Председатель Центристской партии Юри Ратас уверен, что Партия реформ очень хорошо знала о состоянии государственных финансов, но не говорила об этом.
«Перед выборами никто не обещал поднимать налог с оборота и подоходный налог на два процента и вводить автомобильный налог, - написал Ратас в социальных сетях. - Это больнее всего ударит по среднему классу и людям с низкими зарплатами. Это станет существенным снижением покупательной способности для всех нас».
Ратас уверен, что Партия реформ очень хорошо знала о состоянии государственных финансов, но не говорила об этом. «Вместо этого она лгала», - отметил он.
Ведущие коалиционные переговоры Партия реформ, Социал-демократическая партия и «Ээсти 200» в субботу договорились, что 1 января 2024 года налог с оборота поднимется на два процента, а 1 января 2025 года на два процента также вырастет подоходный налог. Также планируется ввести автомобильный налог.