Эксперт: будущий налог на автомобили может быть хорошей идеей

По словам Тоонекурга, автомобильный налог может быть хорошей идеей как с точки зрения продавца автомобиля, так и с точки зрения покупателя, но только если его целью является не только сбор денег для государства, но и достижение климатических целей.

«Новое правительство могло бы рассмотреть решение Bonus Malus - автомобили с высоким уровнем CO2 будут облагаться налогом, а автомобили с низким уровнем CO2 - субсидироваться», - заявил Тоонекург.

Налог должен взиматься при регистрации автомобиля. «В этом случае государство ничего не платит, а просто перераспределяет. Такая же система используется во Франции. Это также дало бы достойный толчок переходу на электромобили, в вопросе которых мы сильно отстали», - добавил Тоонекург.

Modera - компания по разработке программного обеспечения для продажи автомобилей, котирующаяся на Таллиннской фондовой бирже.

Правительство объявило о повышении налогов

Введение налога на автомобили подтвердил будущий министр финансов, член Партии реформ Март Вырклаэв.

Автомобильный налог введут в 2024 году, а что и сколько будет облагаться налогом, выяснится в ходе анализа.