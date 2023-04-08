ЧИТАЙТЕ ⟩ Планы нового правительства: срочная служба до двух лет, реформы, граждан РФ лишат права голоса, новые налоги и многое другое

10.1.4. Мы усилим надзор за политическими партиями и политическими организациями, чтобы обеспечить справедливость и прозрачность политической конкуренции. Мы создадим регламент для беспартийных политических объединений.

10.1.5. Мы поменяем закон, устанавливая правило, согласно которому политическая партия, осужденная за уголовное преступление, будет иметь уменьшенную поддержку государственного бюджета.

10.1.6. Мы внесем поправки в Закон о выборах президента, чтобы сделать возможным досрочное выдвижение кандидата, и ищем политический консенсус в Рийгикогу для изменения организации президентских выборов.

​11. Юридические вопросы

11.2. Мы продолжим судебную реформу, чтобы сделать судебную деятельность менее бюрократизированной и повысить качество юридического языка и правовой ясности, обеспечив принцип самоорганизации судов.

11.3. Мы снизим нагрузку на суды, поощряя и внедряя альтернативные примирительные процедуры.

11.16. Мы сократим максимальное время ответа для государственного сектора с нынешних 30 до 15 дней.

11.20. Мы внесем поправки в Закон о гражданстве, чтобы несовершеннолетние дети, родившиеся в Эстонии, чьи родители или опекуны не являются гражданами Эстонии, могли приобретать гражданство Эстонии путем натурализации в дополнение к гражданству после рождения, если их родители или родитель, воспитывающий ребенка в одиночку, постоянно проживали в Эстония до 20 августа 1991 года. Дети с несколькими гражданствами, постоянно проживающие в Эстонии, в течение трех лет после достижения 18-летнего возраста должны решить, сохранят ли они гражданство Эстонии или другой страны.

11.21. В сотрудничестве с экспертами государственного права мы разрабатываем правовую базу для приостановления права граждан Российской Федерации и Беларуси голосовать на выборах в органы местного самоуправления без внесения изменений в Конституцию.

11.22. Мы изменим семейное законодательство таким образом, чтобы брак заключался между двумя совершеннолетними.