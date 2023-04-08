Сегодня Партия реформ, «Ээсти 200» и Социал-демократическая партия Эстонии заключили коалиционное соглашение. Опираясь на этот документ новое правительство будет управлять государством. Rus.Postimees приводит его укороченную выдержку. В полном объеме с документом можно ознакомиться здесь.
ЧИТАЙТЕ ⟩ Планы нового правительства: срочная служба до двух лет, реформы, граждан РФ лишат права голоса, новые налоги и многое другое
Политические цели коалиции:
- обеспечение безопасности;
- обеспечение устойчивости государственных финансов;
- реализация зеленых реформ;
- сокращение региональной отсталости;
- сокращение неравенства доходов и увеличение продолжительности здоровой жизни;
- развитие персонального государства;
- обеспечение качественного образования.
1. Государственная оборона и безопасность
1.1.1. В соответствии с основами политики безопасности мы гарантируем долгосрочные расходы на государственную оборону в размере 3% от ВВП на четыре года плюс расходы, связанные с приемом союзников.
1.1.2. Мы будем делать дополнительные инвестиции в укрепление обороноспособности Эстонии, принимая во внимание военный совет командующего Силами обороны.
1.1.3. Основными направлениями развития Сил обороны являются развитие возможностей многоуровневой противовоздушной обороны (в том числе противодействия беспилотникам), усиление наземных войск и огня с закрытых позиций, увеличение запасов боеприпасов.
1.1.4. Учитывая значительно ухудшившуюся ситуацию с безопасностью в Европе, потребности в обучении второй пехотной бригады, растущее присутствие союзников в Эстонии и нагрузку на текущие полигоны, мы будем в ускоренном порядке развивать полигон Нурсипалу. С этой целью мы изменим закон, чтобы разрешить использование освобождения от государственной обороны, и приступим к строительству полигона Нурсипалу.
1.1.7. Мы увеличим возможности Кайтселийта, в том числе за счет увеличения личного состава сухопутной обороны до 20 000 человек, обеспечения оборудования и расходов на обучение из оборонного бюджета, а также увеличения количества инструкторов Кайтселийта в соответствии с соглашение командующего Силами обороны и командующего Кайтселийтом.
1.1.9. Ходатайствуем о создании балтийских миссий противовоздушной обороны НАТО в сотрудничестве с Латвией и Литвой по аналогии с балтийскими миссиями воздушной безопасности.
1.1.12. Изменим продолжительность военной службы по совету командующего Силами обороны. Служба по призыву, связанная с развитием определенных способностей, может быть продлена до двух лет.
1.1.14. Будем ходатайствовать об увеличении расходов на оборону до 2,5% по всему НАТО и выступаем за то, чтобы военный потенциал и боеприпасы союзников были совместимы между различными странами-союзниками.
1.2. Комплексная безопасность и внутренняя безопасность
1.2.3. В целях повышения устойчивости общества к кризису и обеспечения более четкого антикризисного управления мы обновим правовое пространство, приняв Закон о гражданском кризисе и государствеенной обороне.
1.2.5. Мы усилим разведывательные и контрразведывательные возможности и, если необходимо, обновим Закон о силовых структурах.
1.2.6. Мы сократим распространение дезинформации в Эстонии. Мы возьмем возможности стратегической связи под единое командование и создадим потенциал для быстрого и эффективного реагирования на враждебные информационные операции.
1.2.7. К концу 2025 года мы построим наземную инфраструктуру восточной границы.
1.2.11. Мы расширим возможности органов местного самоуправления по содействию обеспечению общественного порядка. Для этого мы предъявляем повышенные требования к сотрудникам правоохранительных структур органов местного самоуправления и дадим им право бороться с лицами в состоянии алкогольного опьянения, нарушающими общественный порядок.
2. Внешняя политика и поддержка Украины
2.1. Внешняя политика и дипломатия
2.1.1. Мы поддержим продолжение политики расширения Европейского Союза и НАТО на основе четких критериев и поможем расширить возможности восточных партнеров Европейского союза во внутренних реформах, укреплении демократии и верховенства закона.
2.1.2. Мы будем развивать всестороннее сотрудничество с США как со стратегическим партнером в области государственной обороны, экономики и культуры.
2.2. Поддержка Украины
2.2.1. Мы выступаем за ужесточение санкций против России в Евросоюзе и поддерживаем Украину в экономическом, политическом и военном отношении.
2.2.2. Мы поддерживаем вступление Украины в НАТО.
2.2.3. Эстония поддерживает расширение Европейского Союза и скорейшее начало переговоров о вступлении Украины и Молдовы.
2.2.4. Мы будем активно содействовать строительству Украины и работать над тем, чтобы опыт, навыки и потенциал компаний государственного и частного секторов Эстонии нашли самое широкое применение в Украине.
2.2.5. Эстония продолжит международное сотрудничество, чтобы привлечь к ответственности ключевых фигур России и путинского режима за преступления агрессии. Также необходимо обеспечить, чтобы конфискованные российские активы можно было использовать для восстановления Украины.
3. Экономическое развитие и инновации
3.1.2. Мы будем инвестировать не менее 1% от ВВП в исследования и разработки и стремимся к тому, чтобы расходы частного сектора на исследования и разработки составляли не менее 2% от ВВП.
3.1.4. К 2027 году мы установим минимальную заработную плату в размере 60% от средней заработной платы в государственном секторе. Мы планируем заключить трехстороннее соглашение о доброй воле с профсоюзами и работодателями в мае 2023 года, чтобы к 2027 году минимальная заработная плата достигла 60% от средней заработной платы, а минимальная заработная плата росла быстрее, чем средняя заработная плата.
3.2. Персональное государство
3.2.1. Мы проведем ревизию бюджета и инициируем безбюджетную реформу, то есть будем строить государственный бюджет с нуля. Мы просматрим каждую статью расходов, чтобы исключить лишние траты и использовать бюджетные деньги максимально разумно и экономно.
3.2.2. Мы создадиим открытое электронное государство как платформу, на которой компании, гражданские объединения и другие смогут создавать новые решения.
3.2.4. Мы создадим мобильное приложение электронного государства, с помощью которого государство будет лично обращаться к каждому жителю Эстонии с информацией и услугами.
3.2.8. Мы пересмотрим все сервисы страны, устраним дублирование. Мы пересмотрим весь менеджмент в министерствах, ведомствах и фондах, в том числе и количество чиновников. Мы сделаем электронные выборы возможными на смарт-устройствах.
3.3. Финансовая политика
3.3.1. Мы будем стремиться сбалансировать государственный бюджет, пересмотреть как доходную, так и расходную часть государственного бюджета и найти возможности для экономии.
3.3.3. Мы будем расширять налоговую базу страны и местных органов власти и уделять больше внимания налогообложению потребления, загрязнения и имущества, чем раньше.
3.3.4. С 2025 года мы устраним нынешнюю налоговую ставку по подоходному налогу с населения и увеличим освобождение от подоходного налога до 700 евро в месяц.
3.3.5. В 2024 году мы повысим НДС на 2%. С 1 января 2025 года мы отменим более низкую дифференциацию НДС для поставщиков услуг размещения.
3.3.6. В 2025 году мы повысим подоходный налог с физических и юридических лиц на 2%.
3.3.7. С 1 июля 2024 года введем налог на автомобили.
3.3.9. Мы обложим налогом использование упаковки и пластика с целью сокращения образования упаковочных отходов.
3.3.10. Мы продолжим облагать налогом пороки и рискованное для здоровья поведение, одновременно предотвращая трансграничную торговлю.
3.3.11. Мы дадим местным органам власти возможность устанавливать местные налоги.
3.3.12. Мы пересмотрим экологические и ресурсные сборы и налоги на вырубку лесов.
3.3.13. Мы увеличим налоговые поступления страны от азартных игр.
3.3.14. С 2024 года мы отменим дополнительный необлагаемый налогом доход на детей, супруга и проценты по ипотеке.
4. Образовательная и школьная организация
4.1.1. Основное, общее и профессиональное образование мы переведем на эстонский язык в соответствии с действующим законодательством.
а) К 2027 году мы переведем все дошкольное образование в Эстонии на эстонский язык, где дети будут посещать общий детский сад, независимо от их родного языка. С осени 2024 года каждому ребенку в детском саду гарантируется обучение на эстонском языке или погружение в соответствии с его навыками и способностями.
б) К 2030 году мы переведем все основное образование в Эстонии на эстонский язык, где дети будут учиться в общей школе, независимо от их родного языка. С осени 2024 года каждому иноязычному учащемуся, начиная с 1-го класса, будет гарантировано обучение на эстонском языке или обучение с погружением в соответствии с его навыками и способностями. При создании единой эстонской школы мы исходим из региональной специфики и рекомендаций исследователей, а при необходимости составляем индивидуальный план перехода на так называемую русскую школу.
в) Мы привлечем родителей к переходу на эстонское образование. В связи с переходом на обучение на эстонском языке мы позаботимся о том, чтобы у детей с другими родными языками была возможность изучать свою культуру и родной язык в школах и детских садах.
г) Переход на эстоноязычное обучение в школах с русским или многоязычным образованием должен создать предпосылки для улучшения предметных знаний учащихся.
д) Обеспечим средства из государственного бюджета для запланированного выполнения плана действий по переходу на эстонское образование.
4.1.2. Мы будем стремиться стремимся за четыре года поднять заработную плату учителей до 120% от средней зарплаты, в том числе увеличить долю дифференциационного фонда.
4.1.4. Мы поднимем обязательный школьный возраст до 18 лет, послешкольного образования или приобретения профессии. Изменения коснутся учащихся, окончивших основное образование в 2024 году.
4.1.5. Мы сделаем профессиональное образование более привлекательным, учащиеся в профессиональных училищах помимо приобретения профессии получают конкурентоспособное среднее образование (4 года обучения).
4.2 Высшее образование и финансирование научных исследований
4.2.1. Мы инвестируем государственные средства в исследования и разработки в размере 1% от ВВП и поддерживаем предпринимателей, чтобы частный сектор инвестировал в исследования и разработки не менее 2% от ВВП.
4.2.3. Мы поддержим бесплатное первое высшее образование на эстонском языке в нынешнем объеме. Мы дадим университетам возможность в определенных случаях устанавливать плату за место обучения и при изучении эстонского языка.
4.2.4. В исключительных случаях по закону будет разрешено также запрашивать плату за обучение в докторантуре.
4.2.6. Мы расширим предложение гибких вариантов платного обучения (например, заочное обучение, годичные магистерские программы).
4.2.8. Мы реформируем систему студенческих кредитов. Мы увеличим размер студенческого кредита до 6000 евро на учебный год и продлим срок погашения.
4.2.9. Мы удвоим грант на обучение, основанный на потребностях.
5. Окружающая среда и биоразнообразие
5.1. «Зеленая» реформа и экономика замкнутого круга
5.1.1. Мы проведем зеленую реформу в сотрудничестве между государственным, частным и третьим секторами. Вместе с предпринимателями мы сформируем экономическую модель Эстонии, чтобы она была климатически нейтральной и устойчивой. Зеленая реформа носит межсекторальный характер – каждое бюджетное вложение должно привести нас к более устойчивому природопользованию и экономической модели.
5.1.4. Мы оцифровуем управление отходами, чтобы обеспечить контроль над их потоками. Мы применим принцип «загрязнитель платит». Создадим решения для сортировки мусора, основанные на людях. Мы улучшим работу системы ответственности производителей за отходы упаковки и установим отдельный целевой показатель по переработке товарной упаковки.
5.1.8. Ремонт жилых домов и зданий является приоритетом для энергонезависимости и экономии средств для людей, мы поддержим это средствами ЕС.
5.2. Лесное хозяйство
5.2.2. Мы разработаем основы лесной политики до 2050 года, которые определяют принципы устойчивого лесопользования в соответствии с поставленными климатическими целями.
5.2.8. В целом сплошные рубки в заповедниках будут ограничены.
5.2.10. Мы обложем налогом вырубку лесов и сельскохозяйственных угодий.
5.3. Охрана природы
5.3.3. Мы улучшим состояние водных путей Эстонии – рек и ручьев, а также проанализируем состояние проливов и возможности улучшения.
5.3.5. Мы начнем реформу защиты морской среды и готовим план действий по развитию устойчивой синей экономики.
5.3.6. Мы обновим систему сборов для любительского и профессионального рыболовства.
5.4. Планировка пространства
5.4.1. Мы реорганизуем структурные подразделения существующих департаментов в единый Земельно-пространственный департамент (Maa- ja ruumiamet, MaRu).
5.4.2. Цель MaRu – качественная среда обитания как в городе, так и в сельской местности. Мы будем стремиться использовать лучшие практики современного пространственного планирования в области мобильности, инфраструктуры и городского развития, чтобы уменьшить вынужденные перемещения, сегрегацию, затраты и воздействие на окружающую среду.
5.4.3. Мы добавим в Закон о строительстве и планировании обязанность соблюдать принципы качественного пространства. Мы поддерживаем развитие недвижимости, ориентированное на общественный транспорт, и приоритетное развитие устойчивых способов передвижения.
5.4.5. Мы введем принцип, согласно которому новые общественные здания желательно строить из дерева. Это климатически нейтральная конструкция, которая создает запасы углерода.
6. Энергетика и инфраструктура
6.1. Безопасность электроснабжения и «зеленая» энергетика
6.1.1. Мы относимся к возобновляемым источникам энергии как к высшим общественным интересам. Ускорим планирование, строительство и доступ к сети возобновляемых мощностей. Мы устанавим критерии для отбора проектов, представляющих огромный общественный интерес, а также для ускоренного и упрощенного строительства.
6.1.6. Мы стремимся сделать Эстонию страной-экспортером возобновляемой энергии.
6.1.9. Мы способствуем развитию технологии зеленого водорода. Мы поддерживаем исследования в области геотермальной энергии, а также использование отработанного тепла, сточных вод и тепла морской воды для отопления и охлаждения.
6.1.11. Мы завершим отделение Elektrilevi от Eesti Energia.
6.1.12. Мы отделим добычу горючего сланца от Eesti Energia и создадим отдельное предприятие, которое обеспечит равный доступ к ресурсу горючего сланца для всех участников рынка по затратной цене. Мы предпочитаем эксплуатировать существующие шахты, чем открывать новые.
6.1.18. Самое позднее к 2025 году мы подключим Эстонию к континентально-европейской сети.
6.1.19. Мы поддержим строительство морской ветряной электростанции на Балтийском море и ее включение в европейские проекты.
6.1.23. Мы прекратим сжигание древесины в промышленном производстве электроэнергии и будем сотрудничать, чтобы покончить с этим в других европейских странах, но мы будем использовать биомассу на местных когенерационных установках.
6.2. Инфраструктура и связь
6.2.2. Мы приступим к реконструкции опасных для движения мест на шоссе Таллинн-Тарту, Таллинн-Пярну в согласованном объеме по принципу 2+2 или 2+1 полос движения.
6.2.3. Мы продолжаем строить Rail Baltic.
6.2.4. Мы обеспечим содержание железнодорожной инфраструктуры и увеличение скоростей, продолжаем электрификацию железной дороги.
6.2.5. Мы готовим общенациональную велосипедную стратегию, целью которой является улучшение возможностей для езды на велосипеде и парковки, а также обеспечение большей безопасности велосипедистов в повседневном движении, чем раньше.
6.2.6. Мы обеспечим паромное и воздушное сообщение с островами хотя бы на текущем уровне и анализируем варианты улучшения.
7. Региональная политика и сельская жизнь
7.1. Региональное развитие
7.1.1. Повысим финансовую самостоятельность органов местного самоуправления. Мы предоставляем местным органам власти большую гибкость в установлении местных налогов.
7.1.9. Доля самоучастия субсидии на реконструкцию многоквартирного дома KredEx в поселковых единицах самоуправлений за пределами Таллинна и Тарту и прилегающих к ним единицах снизится до 30%.
7.1.10. Чтобы улучшить качество общественного пространства, мы продолжим снос так называемых плохих домов и создадим программу благоустройства общественного пространства.
7.1.11. Мы будем сотрудничать с Латвией для улучшения сотрудничества Валга/Валка и развития совместных услуг.
7.2. Ида-Вирумаа
7.2.1. Чтобы лучше управлять решением проблем, связанных с Ида-Вирумаа, мы назначаем представителя правительства в Ида-Вирумаа. Мы улучшим среду обитания Ида-Вирумаа, привлекая архитекторов и экспертов по городскому пространству.
7.2.3. Мы модернизируем Нарвскую больницу при поддержке фондов Европейского союза.
7.3. Сельская жизнь
7.3.2. Мы ищем способы поддержать фермеров и производителей продуктов питания с помощью целевых чрезвычайных субсидий или временной поддержки. Мы сохраним минимальную ставку акциза, разрешенную ЕС для дизельного топлива, используемого в сельском хозяйстве и рыболовстве.
7.3.5. Мы ограничим доступ граждан третьих стран к покупке и аренде сельскохозяйственных и лесных земель. В целях обеспечения безопасности Эстонии мы ограничиваем возможности приобретения недвижимости для граждан третьих стран.
7.3.9. Мы создадим государственную программу по сокращению пищевых отходов.
8. Культура и спорт
8.1. Культура и творчество
8.1.1. Мы ищем дополнительные пути привлечения частных денег для финансирования культуры и спорта.
8.1.4. Мы обновим Закон о национальном вещании и анализируем текущую модель финансирования ERR.
8.1.5. Мы найдем финансовые возможности для строительства нового здания ERR через финансовые возможности Культурной столицы Эстонии.
8.1.6. Мы примем новый закон о публичных библиотеках и внедрим единую библиотечную систему для всех жителей Эстонии.
8.1.11. Мы ищем способы облагать налогом международные потоковые платформы и работаем над справедливым налогообложением глобальных цифровых гигантов.
8.2. Движение и спорт
8.2.1. Мы выступаем за формирование у эстонцев привычки к большему движению. Мы расширяем существующие программы, способствующие движению детей, во все школы, чтобы дети двигались не менее 60 минут в течение учебного дня.
8.3. Сближение
8.3.1. Оказываем услуги по адаптации для украинских беженцев (различные дополнительные мероприятия, в том числе обучение адаптации и изучение эстонского языка).
8.3.2. Повышаем доступность качественных публикаций СМИ в русскоязычном информационном пространстве.
8.3.3. Мы гарантируем бесплатное изучение эстонского языка на желаемом языковом уровне для всех желающих, всех возрастов и языковых навыков, независимо от того, как долго они живут в Эстонии. Мы улучшим изучение эстонского языка взрослыми, поддерживая приоритеты целевых групп и развивая платформы онлайн- обучения.
8.3.4. Мы продолжим поддерживать меры, направленные на Ида-Вирумаа: программу культурных послов, программу резиденций, программу поддержки культурных и спортивных мероприятий.
9. Социальная политика
9.1. Социальная защита
9.1.1. Мы не облагаем налогом средний размер пенсии по старости.
9.1.2. Мы призываем людей копить на пенсию, для этого анализируем возможности сделать вторую и третью пенсионные ступени более гибкими и предоставляем возможность создания профессиональной пенсии. Мы повысим осведомленность людей о возможностях и развиваем финансовые навыки при подготовке к старости, а также создаем личный кабинет для постоянного мониторинга пенсионных накоплений во всех трех компонентах.
9.1.17. Увеличим государственное финансирование лечения детей с редкими заболеваниями.
9.1.18. Для родителя, возвращающегося на работу из отпуска по уходу за ребенком, мы компенсируем дни болезни и ухода на основе предыдущего дохода родителя, а не минимальной заработной платы.
9.1.19. Мы создадим комплексный пакет поддержки для родителей-одиночек: увеличим пособие на содержание до 200 евро в месяц и обеспечим более справедливую поддержку детям, потерявшим родителей, вместо пенсии по случаю потери кормильца.
9.1.22. Мы гарантируем усыновленным право знать свое происхождение.
9.2. Психическое здоровье
9.2.2. Мы разработаем решения для улучшения психического здоровья детей и молодежи по всем направлениям. Увеличиваем доступность услуги школьного психолога.
9.2.4. Мы расширим доступность консультирования по вопросам психического здоровья и сопутствующих услуг.
9.2.5. Мы продолжим поддерживать программы, предотвращающие психические расстройства и рискованное поведение.
9.3. Здравоохранение
9.3.1. К концу 2023 года мы проведем анализ финансирования здравоохранения с целью обеспечения более комплексного финансирования и устойчивости здравоохранения, чем раньше. Мы ищем пути привлечения частного финансирования здравоохранения. Мы поддерживаем продолжение солидарного медицинского страхования.
9.3.2. Мы обновим решения для цифрового здравоохранения и разрабатываем личную историю здоровья, с помощью которой человек может видеть информацию о здоровье, финансовые затраты и через которую можно получить консультацию по вопросам здоровья. Цель состоит в том, чтобы направить больше внимания и ресурсов на профилактику заболеваний и ориентированное на пациента здравоохранение.
9.3.7. Мы увеличим стоматологическую компенсацию.
10. Правительственные и политические вопросы
10.1.4. Мы усилим надзор за политическими партиями и политическими организациями, чтобы обеспечить справедливость и прозрачность политической конкуренции. Мы создадим регламент для беспартийных политических объединений.
10.1.5. Мы поменяем закон, устанавливая правило, согласно которому политическая партия, осужденная за уголовное преступление, будет иметь уменьшенную поддержку государственного бюджета.
10.1.6. Мы внесем поправки в Закон о выборах президента, чтобы сделать возможным досрочное выдвижение кандидата, и ищем политический консенсус в Рийгикогу для изменения организации президентских выборов.
11. Юридические вопросы
11.2. Мы продолжим судебную реформу, чтобы сделать судебную деятельность менее бюрократизированной и повысить качество юридического языка и правовой ясности, обеспечив принцип самоорганизации судов.
11.3. Мы снизим нагрузку на суды, поощряя и внедряя альтернативные примирительные процедуры.
11.16. Мы сократим максимальное время ответа для государственного сектора с нынешних 30 до 15 дней.
11.20. Мы внесем поправки в Закон о гражданстве, чтобы несовершеннолетние дети, родившиеся в Эстонии, чьи родители или опекуны не являются гражданами Эстонии, могли приобретать гражданство Эстонии путем натурализации в дополнение к гражданству после рождения, если их родители или родитель, воспитывающий ребенка в одиночку, постоянно проживали в Эстония до 20 августа 1991 года. Дети с несколькими гражданствами, постоянно проживающие в Эстонии, в течение трех лет после достижения 18-летнего возраста должны решить, сохранят ли они гражданство Эстонии или другой страны.
11.21. В сотрудничестве с экспертами государственного права мы разрабатываем правовую базу для приостановления права граждан Российской Федерации и Беларуси голосовать на выборах в органы местного самоуправления без внесения изменений в Конституцию.
11.22. Мы изменим семейное законодательство таким образом, чтобы брак заключался между двумя совершеннолетними.
11.23. Примем прикладные акты Закона о совместном проживании.