Кая Каллас о повышении налогов: расходы слишком высоки, чтобы покрыть их только за счет сокращения бюджета

«Мы не можем жить не по средствам, наши доходы и расходы должны быть сбалансированы. Кризисы последних лет привели нас к тому, что в бюджете большой дефицит, и мы вынуждены его сокращать. Мы можем сделать это либо за счет сокращения бюджета, либо за счет увеличения налоговой базы», ​​- сказала Каллас.

По ее словам, коалиция обязательно постарается найти места, где можно сэкономить, но и налоговую базу надо расширять.

«Расходы, которые мы должны сделать для безопасности, для поддержания нашей социальной системы, слишком велики, чтобы сделать это только за счет сокращений бюджета», - сказала Каллас.

В коалиционном соглашении Партии реформ, «Ээсти 200» и Социал-демократической партии было согласовано, что с 1 января 2024 года НДС увеличится на два процента, а с 1 января 2025 года на два процента повысится подоходный налог. Не облагаемый подоходным налогом минимум также повысится до 700 евро.