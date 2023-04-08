Председатель Партии реформ Кая Каллас обосновала план новой коалиции по увеличению налогов необходимостью инвестировать в безопасность и поддерживать социальную систему, что невозможно сделать только за счет сокращений бюджета.
Кая Каллас о повышении налогов: расходы слишком высоки, чтобы покрыть их только за счет сокращения бюджета
«Мы не можем жить не по средствам, наши доходы и расходы должны быть сбалансированы. Кризисы последних лет привели нас к тому, что в бюджете большой дефицит, и мы вынуждены его сокращать. Мы можем сделать это либо за счет сокращения бюджета, либо за счет увеличения налоговой базы», - сказала Каллас.
По ее словам, коалиция обязательно постарается найти места, где можно сэкономить, но и налоговую базу надо расширять.
«Расходы, которые мы должны сделать для безопасности, для поддержания нашей социальной системы, слишком велики, чтобы сделать это только за счет сокращений бюджета», - сказала Каллас.
В коалиционном соглашении Партии реформ, «Ээсти 200» и Социал-демократической партии было согласовано, что с 1 января 2024 года НДС увеличится на два процента, а с 1 января 2025 года на два процента повысится подоходный налог. Не облагаемый подоходным налогом минимум также повысится до 700 евро.
С 1 июля 2024 года коалиция введет налог на автомобили. Также планируется продолжить повышение акцизов на табак и алкоголь. В коалиционном соглашении она сформулирована следующим образом: «Мы продолжим облагать налогом пороки и рискованное поведение, связанные со здоровьем, и в то же время препятствовать созданию трансграничной торговли».