Новое правительство разделит Eesti Energia на части и запретит открывать новые сланцевые шахты

Желание премьер-министра Каи Каллас отделить Elektrilevi от Eesti Energia не является неожиданностью. Каллас говорила об этом неоднократно, последний раз неделю назад, когда разразился скандал вокруг компенсаций уходящего правления энергетической компании.

«Мы завершим отделение Elektrilevi от Eesti Energia», – пишут политики Партии реформ, соцдемов и партии «Ээсти 200» в недавно опубликованном коалиционном соглашении.

Сюрпризом, однако, стало отделение от Eesti Energia сланцевых шахт. В настоящее время шахты принадлежат дочерней компании Enefit Power вместе со сланцевыми электростанциями и производством масла.

«Мы отделим добычу горючего сланца от Eesti Energia и создадим отдельное предприятие, которое обеспечит равный доступ к ресурсу горючего сланца для всех участников рынка по затратной цене», – говорится в коалиционном соглашении.

«Мы больше не планируем открывать новые сланцевые шахты и предпочитаем использовать существующие», – сказано в соглашении.

Järelikult on vaja Eesti Energiast sõltumatut põlevkivimüüjat, kes varustaks kaht suurt tootjat.

На самом деле добыча горючего сланца и его транспортировка в настоящее время интегрированы в Нарвские электростанции, поэтому разделить эти два направления деятельности будет технически сложно, а также финансово.

Однако отделить горнодобывающую компанию необходимо по той причине, что, если новое правительство больше не разрешит открывать сланцевые шахты, крупнейший в Эстонии производитель сланцевого масла Viru Keemia Grupp (VKG) через несколько лет окажется без сырья.