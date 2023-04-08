Каллас: к сожалению, мы вынуждены принимать непопулярные решения

Заключение коалиционного соглашения между Партией реформ, «Ээсти 200» и Социал-демократической партией было завершено, хотя на это потребовалось некоторое время. По словам премьер-министра Каи Каллас, это произошло благодаря предметным обсуждениям, в которых все партнеры были очень обстоятельны.
– Хочу напомнить вам о конце октября прошлого года, когда вы сказали на инфочасе Рийгикогу, что налоги повышаться не будут. Однако теперь это неизбежно и становится реальностью. Может быть, вы объясните, почему и для чего?