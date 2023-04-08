Каллас: к сожалению, мы вынуждены принимать непопулярные решения

– Хочу напомнить вам о конце октября прошлого года, когда вы сказали на инфочасе Рийгикогу, что налоги повышаться не будут. Однако теперь это неизбежно и становится реальностью. Может быть, вы объясните, почему и для чего?

– В прошлом году вопрос на инфочасе был относительно того правительства, которое находилось у власти в тот момент, и о том, что правительство согласилось на налоговое перемирие. Я могла сказать, что налоги не вырастут, потому что оппозиция говорила, что налоги вырастут, но они этого не повысились.