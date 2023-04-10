Интервью ⟩ Депутат Чаплыгин не понимает, куда идут центристы, помогая своими неудачами Партии реформ

- Десять лет назад вы писали в колонке для Rus.Postimees, что с середины 1990-х годов Эстония начала понимать, что «можно быть патриотом и при этом не любить политиков, которые находятся у власти». Поняла ли, по-вашему, Эстония это к настоящему времени?

- К сожалению, ситуация в этом плане изменилась в худшую сторону. Правительство Каи Каллас ведет себя так, будто оно и есть эстонское государство, и любая критика в его адрес является едва ли не покушением на устои. Между тем, правительство в демократической стране – всего лишь обычные менеджеры, которых нанял народ для оптимального распределения бюджетных средств. И акционеры, то есть народ, имеют полное право указывать менеджерам на совершенные ими ошибки.

Кая Каллас на «звездной дорожке» саммита ЕС. Фото: Geert Vanden Wijngaert/AP

- Вы продолжительное время связаны с Центристской партией, но не вступаете в ее ряды. Наверное, дело не только в ее кризисе последнего времени?

- Да, я всегда баллотировался в списках Центристской партии. Ее традиционные идеалы в наибольшей степени совпадают с моей гражданской позицией. Но, поскольку я работал журналистом, партийность мешала бы мне сохранять нужную для этой профессии объективность. В своей работе я никогда не выполнял партийных заказов, хотя и не скрывал своих политических предпочтений.