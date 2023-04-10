В ноябре 2022 года Александр Чаплыгин сообщил, что покидает пост главного редактора газеты «Столица» и уходит в «активную политику». В Центристскую партию он так и не вступил, но пошел на выборы в ее списке и прошел в Рийгикогу. Чаплыгин ответила на вопросы Rus.Postimees о своих целях и задачах.
Интервью ⟩ Депутат Чаплыгин не понимает, куда идут центристы, помогая своими неудачами Партии реформ
- Десять лет назад вы писали в колонке для Rus.Postimees, что с середины 1990-х годов Эстония начала понимать, что «можно быть патриотом и при этом не любить политиков, которые находятся у власти». Поняла ли, по-вашему, Эстония это к настоящему времени?
- К сожалению, ситуация в этом плане изменилась в худшую сторону. Правительство Каи Каллас ведет себя так, будто оно и есть эстонское государство, и любая критика в его адрес является едва ли не покушением на устои. Между тем, правительство в демократической стране – всего лишь обычные менеджеры, которых нанял народ для оптимального распределения бюджетных средств. И акционеры, то есть народ, имеют полное право указывать менеджерам на совершенные ими ошибки.
- Вы продолжительное время связаны с Центристской партией, но не вступаете в ее ряды. Наверное, дело не только в ее кризисе последнего времени?
- Да, я всегда баллотировался в списках Центристской партии. Ее традиционные идеалы в наибольшей степени совпадают с моей гражданской позицией. Но, поскольку я работал журналистом, партийность мешала бы мне сохранять нужную для этой профессии объективность. В своей работе я никогда не выполнял партийных заказов, хотя и не скрывал своих политических предпочтений.
В этом смысле я, простите, вел себя более честно, чем некоторые коллеги, которые называют себя независимыми журналистами, но при этом явно работают в интересах конкретных политических сил. Сейчас я не вступаю в Центристскую партию, поскольку не могу понять, в каком направлении она движется.
Партия перед выборами не сумела сформулировать четкой позиции по многим важным для общества вопросам, и это стало главной причиной ее неудачи. Возможно, ответы на мои и избирателей вопросы даст съезд партии.
- Как бы вы объяснили неуспешное выступление центристского списка в Ида-Вирумаа?
- Причина все та же: неспособность партии четко сформулировать ее позицию. Раньше было ясно: Центристская партия всегда защищала интересы социально уязвимой части общества, в том числе пенсионеров и бедные семьи, а также национальные меньшинства, которые, как это ни странно, тоже нуждаются в защите. Сегодня избиратель Центристской партии оказался в растерянности и начал искать альтернативу.
- Многие недовольны работой Юри Ратаса на посту председателя партии. Что он сделал не так?
- У меня нет данных о числе недовольных. Но Юри Ратас как председатель партии несет непосредственную ответственность за указанные выше ошибки. Хотя возлагать вину на него одного было бы нечестно. В партии существуют коллективные органы управления – правление и совет уполномоченных.
- Сначала разные лозунги для эстонского и русского избирателя. Теперь внутри партии происходит идеологическое размежевание, как вы сами отметили в интервью каналу ETV+. Могут ли появиться новые основания для объединения?
- Я с вами не совсем согласен. Центристская партия никогда не транслировала разные месседжи эстонским и русским избирателям. Кроме того, это затруднительно: пресса всегда может перевести сказанное на другой язык. Но Вы правы в том, что в партии происходят именно идеологические разногласия.
Кто-то считает, что нужны серьезные перемены, кто-то говорит лишь о косметическом ремонте. Разговоры о неких эстонском и русском крыльях не имеют под собой никакой почвы – в Центристской партии и среди ее избирателей никогда не было размежевания по национальному признаку.
- Есть ли риск, что Михаил Кылварт в роли председателя партии окончательно оттолкнет эстонских избирателей, которых и так осталось немного?
- Повторю: речь не идет о национальных разногласиях. Расхождения чисто идеологические, и я думаю, что съезд будет голосовать именно по этому принципу. Вопрос в том, сумеет ли партия озвучить повестку, в которой будут содержаться консолидирующие наше общество идеи, или ограничится общими фразами, не способными убедить избирателей в необходимости поддержать эту политическую силу.
- Есть ли у центристских сил потенциал, чтобы пересобрать вторую партию страны? Что им следует для этого сделать?
- Первая, видимо, известна по умолчанию? Вообще-то были времена, когда Центристская партия выигрывала парламентские выборы. Нашему обществу необходима серьезная консолидирующая сила, и именно в этом я вижу главное предназначение Центристской партии. Сможет ли партия взять на себя эту ответственную роль, будет зависеть в числе прочего и от результатов съезда.
- Связывают ли вас какие-либо соглашения с центристами или другими политическими силами Эстонии? С кем бы вы охотно сблизились, с кем – никогда?
- Я избирался в списке Центристской партии, и своим избранием в числе прочего обязан большому количеству набранных Михаилом Кылвартом голосов. Поэтому я буду работать в составе центристской фракции. Это будет честно по отношению к моим избирателям.
- Как вы относитесь к безоговорочной победе Партии реформ на выборах? С чем, на ваш взгляд, связан такой результат голосования?
- Кая Каллас сумела убедить своих избирателей в том, что она является их единственным защитником от всего плохого. Она сумела это сделать невзирая на то, что экономические и социальные показатели Эстонии при ее правлении неуклонно ухудшались.
- Что устраивает и что не устраивает вас в курсе Партии реформ?
- Моя гражданская позиция состоит в том, что государство обязано помогать тем, кто нуждается в помощи, и не мешать тем, кто хорошо справляется сам. Идеология Партии реформ – социальный дарвинизм, когда в обществе действуют правила естественного отбора. Но такие правила хороши для дикой природы, тогда как для цивилизованной и гуманной страны ХХI века они никак не подходят.
- Как вы относитесь к появлению в политическом спектре движения Koos? Чем вы объясняете их высокие показатели на выборах в Рийгикогу?
- Это движение собрало в основном те голоса, что потеряла Центристская партия. Именно центристы использовались Koos в качестве основного противника во время предвыборной кампании. Мне кажется, что все это пошло на пользу прежде всего Партии реформ. От нового движения в политике ждешь большего стремления к идеалам и меньшего использования сомнительных политических технологий.
- Вы часто критикуете внутреннюю политику эстонского государства. Влияет ли на эту критику война России против Украины? Какие опасности подстерегают политиков, которые хотят защитить русскоязычных жителей Эстонии?
- Я не критикую эстонское государство. Я позволяю себе не соглашаться с некоторыми действиями правительства, которое, повторю, не является эстонским государством, а представляет собой команду наемных менеджеров, призванных правильно распределять бюджетные средства.
Защищать национальные меньшинства сейчас стало сложнее и даже опаснее, чем раньше, поскольку очень легко получить ярлык вражеского агента. И это неправильно, поскольку для Эстонской Республики одинаково дороги все ее жители, вне зависимости от их национальности или социального статуса.
- Четыре года оппозиции, которые могут ожидать Центристскую партию, не дают простора для решений. Как можно компенсировать эти ограничения?
- Политика – дело непредсказуемое, поэтому я не стал бы уверенно говорить о четырех годах в оппозиции. Но даже будучи в оппозиции, возможно влиять и на принятие решений, и на общественное мнение, которое в демократической стране должно иметь большой вес.
- Есть ли миссия у независимого русскоязычного депутата Рийгикогу? Если же нет возвышенных целей, каковы текущие задачи?
- На самом деле, я бы законодательно запретил упоминание национальности человека в политическом контексте. Главные принципы существования Эстонской Республики впервые были озвучены в Манифесте о независимости, который, напомню, был обращен ко всем народам Эстонии. Делить наш народ на национальности ничем не лучше, чем делить его на победителей и лузеров. Именно этим иногда грешат наши либералы. Мы единая страна и единый народ. К сожалению, это понимают не все наши политики. Именно по этой причине приходится отдельно заниматься защитой национальных меньшинств.
В качестве примера упомяну желание отдельных политических сил лишить людей без гражданства или только российских граждан права голоса. На мой взгляд, это несправедливо и аморально – лишать постоянных жителей страны права участвовать в распределении уплаченных ими налогов. Кроме того, у меня имеются серьезные претензии к подготовленному уходящим правительством плану перевода образования на эстонский язык.