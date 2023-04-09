Утечки секретных документов Пентагона об Украине: что известно

В заявлении Пентагона в четверг говорилось, что министерство обороны изучает информацию о возможной утечке. В пятницу, когда была обнаружена новая порция документов, представители ведомства заявили, что им нечего добавить.

Однако в частном порядке сотрудники нескольких органов, отвечающих за национальную безопасность, признали и то, что власти в спешке ищут источник утечки, и опасения, что слитых документов будет еще больше.

Что было в первой порции слитых документов

Первая порция документов была посвящена планам США и НАТО по содействию подготовке армии Украины перед контрнаступлением на российскую армию, напавшую на территорию Украины.

Эти материалы были датированы не позднее 1 марта, что, как отметили эксперты, ставило под сомнение их актуальность.

В этих документах не говорится о дате и месте грядущего наступления. Но в них содержится информация о том, сколько бригад Украина планирует подготовить к наступлению и какое количество техники они получат. В них также есть такие сведения, как ежедневный расход боеприпасов к HIMARS.

Они также были отредактированы, чтобы приуменьшить число российских потерь, и преувеличить число украинских, считают собеседники NYT и агентства Reuters среди американских чиновников.