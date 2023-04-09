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Будьте бдительны ⟩ Среди скрытых недостатков продаваемого дома могут оказаться шумные соседи

Кристер Киви
, журналист
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Покупатель загородного дома Яна Ууспыльда требует от бывшего владельца возврата почти половины покупной цены. Судебное разбирательство началось семь лет назад.
Покупатель загородного дома Яна Ууспыльда требует от бывшего владельца возврата почти половины покупной цены. Судебное разбирательство началось семь лет назад. Фото: Erakogu

Государственный суд считает, что старые дома должны оцениваться иначе, чем новые (в практике недвижимости - не старше десяти лет), однако и они не должны кишеть скрытыми недостатками.

Книга Алена Корбина «Деревня каннибалов. Страх и ярость во Франции XIX века» рисует захватывающую картину крестьянской жизни в наполеоновской Франции, включая ярмарки, на которые жители деревень ходили покупать и продавать животных. Во второй половине дня все направляются в таверну, где языки развязываются: теперь продавцы откровенно рассказывают о недостатках проданного ими скота, на которые покупатели не обратили внимания.

Закон о долговом праве, действующий в Эстонии с начала века, предусматривает, что вещь должна соответствовать условиям договора. Договору должны соответствовать «вид, количество, качество, способ применения, конгруэнция и другие характеристики» продаваемой вещи, но это лишь фрагмент той части закона, которая регулирует соответствие вещи договору и сопутствующую ответственность продавца. Закон предоставляет покупателю право уменьшить покупную цену или потребовать от продавца возмещения убытков в случае обнаружения дефектов. В Эстонии большинство споров о скрытых недостатках, которые доходят до суда, касаются, конечно, не быков или лошадей, а недвижимости.

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