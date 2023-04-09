Государственный суд считает, что старые дома должны оцениваться иначе, чем новые (в практике недвижимости - не старше десяти лет), однако и они не должны кишеть скрытыми недостатками.
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Будьте бдительны ⟩ Среди скрытых недостатков продаваемого дома могут оказаться шумные соседи
Книга Алена Корбина «Деревня каннибалов. Страх и ярость во Франции XIX века» рисует захватывающую картину крестьянской жизни в наполеоновской Франции, включая ярмарки, на которые жители деревень ходили покупать и продавать животных. Во второй половине дня все направляются в таверну, где языки развязываются: теперь продавцы откровенно рассказывают о недостатках проданного ими скота, на которые покупатели не обратили внимания.