Будьте бдительны ⟩ Среди скрытых недостатков продаваемого дома могут оказаться шумные соседи

Книга Алена Корбина «Деревня каннибалов. Страх и ярость во Франции XIX века» рисует захватывающую картину крестьянской жизни в наполеоновской Франции, включая ярмарки, на которые жители деревень ходили покупать и продавать животных. Во второй половине дня все направляются в таверну, где языки развязываются: теперь продавцы откровенно рассказывают о недостатках проданного ими скота, на которые покупатели не обратили внимания.

Закон о долговом праве, действующий в Эстонии с начала века, предусматривает, что вещь должна соответствовать условиям договора. Договору должны соответствовать «вид, количество, качество, способ применения, конгруэнция и другие характеристики» продаваемой вещи, но это лишь фрагмент той части закона, которая регулирует соответствие вещи договору и сопутствующую ответственность продавца. Закон предоставляет покупателю право уменьшить покупную цену или потребовать от продавца возмещения убытков в случае обнаружения дефектов. В Эстонии большинство споров о скрытых недостатках, которые доходят до суда, касаются, конечно, не быков или лошадей, а недвижимости.