ФОТО ⟩ Вдрызг пьяный водитель вылетел в кювет

В ночь на воскресенье, около 00.10, на 23-м километре шоссе Имавере-Вильянди-Каркси-Нуйя, то есть в деревне Пааксима в волости Пыхья-Сакала в Вильяндимаа, произошло ДТП, когда автомобиль Mercedes-Benz, за рулем которого находился 36-летний мужчина, выехал в кювет. Прибывший на место полицейский патруль установил, что водитель был сильно пьян.