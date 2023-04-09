ФОТО ⟩ Вдрызг пьяный водитель вылетел в кювет

В ночь на воскресенье, около 00.10, на 23-м километре шоссе Имавере-Вильянди-Каркси-Нуйя, то есть в деревне Пааксима в волости Пыхья-Сакала в Вильяндимаа, произошло ДТП, когда автомобиль Mercedes-Benz, за рулем которого находился 36-летний мужчина, выехал в кювет. Прибывший на место полицейский патруль установил, что водитель был сильно пьян.
Скорая помощь прибыла на место первой. Когда приехала скорая помощь, машина находилась в кювете, а на водительском сиденье находился мужчина, который очевидно был в состоянии алкогольного опьянения. Когда приехала полиция и проверила обстоятельства, оказалось, что 36-летний водитель находился в состоянии криминального алкогольного опьянения. По эстонским законам, уголовным считается сильное опьянение, то есть 1,5 промилле.
По имеющимся данным, этот водитель и раньше попадался полиции, когда садился за руль в состоянии алкогольного опьянения. В аварии никто не пострадал, водителя отправили протрезветь.
За прошедшие сутки в Эстонии отстранили от вождения 33 водителя с признаками алкогольного или наркотического опьянения.
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