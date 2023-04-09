Что произошло за неделю на войне в Украине: бои за центр Бахмута и контрудары ВСУ под Авдеевкой

Однако российским силам удалось продвинуться в центр Бахмута. «Вагнеровские» телеграм-каналы уже публикуют многочисленные фотографии из центральной части города.

Об этом же было сказано и в сводке британской военной разведки от 7 апреля. «Россия достигла дальнейших успехов и теперь, судя по всему, продвинулась в центр города и захватила западный берег реки Бахмутка. Ключевой путь Украины для снабжения 0506 на запад от города, вероятно, находится под серьезной угрозой», - сообщает разведка.

По данным спецслужбы, Россия усилила использование артиллерии в этом районе, а регулярная армия улучшила взаимодействие с отрядами ЧВК «Вагнер».

Украинское командование признает сложность ситуации в районе Бахмута. Однако при этом командующий группировкой ВСУ на этом направлении генерал Александр Сырский настаивает, что «враг слабеет».

«Враг слабеет и пытается прикрыть свои провалы новыми и новыми фейками о взятии Бахмута», - сказал Сырский 3 апреля.

На пресс-конференции во время визита в Польшу ситуацию в Бахмуте комментировал и президент Украины Владимир Зеленский. Он назвал ее «очень и очень сложной».