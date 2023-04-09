Согласно коалиционному соглашению, правительство решило расширить полигон Нурсипалу как исключение в связи с гособороной. По словам экологических экспертов, следует опасаться оценки Natura-JOKK, произведенной в ускоренном темпе, и уничтожения дикой популяции.
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«Они не будут исследовать весь полигон»: экологические эксперты предостерегают о тяжелых последствиях из-за расширения Нурсипалу
«С учетом существенно ухудшившейся обстановки в сфере безопасности в Европе, потребности 2-й пехотной бригады в тренировках, растущего присутствия союзников в Эстонии и перегруженность существующих полигонов, следует в ускоренном порядке заняться развитием полигона Нурсипалу. С этой целью мы внесем поправки в закон, чтобы сделать исключения для государственной обороны», - говорится в соглашении.
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