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«Они не будут исследовать весь полигон»: экологические эксперты предостерегают о тяжелых последствиях из-за расширения Нурсипалу

Юлле Харью
, журналист
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Расширение полигона Нурсипалу.
Расширение полигона Нурсипалу. Фото: Maa-amet

Согласно коалиционному соглашению, правительство решило расширить полигон Нурсипалу как исключение в связи с гособороной. По словам экологических экспертов, следует опасаться оценки Natura-JOKK, произведенной в ускоренном темпе, и уничтожения дикой популяции. 

«С учетом существенно ухудшившейся обстановки в сфере безопасности в Европе, потребности 2-й пехотной бригады в тренировках, растущего присутствия союзников в Эстонии и перегруженность существующих полигонов, следует в ускоренном порядке заняться развитием полигона Нурсипалу. С этой целью мы внесем поправки в закон, чтобы сделать исключения для государственной обороны», - говорится в соглашении.

«Если для государственной обороны будет сделано исключение, после решения правительства республики и в зависимости от оценки воздействия можно будет начать деятельность по развитию полигона ориентировочно весной следующего года», - пояснил менеджер Государственного центра оборонных инвестиций (RKIK) Элари Кальмару.

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