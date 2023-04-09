Андрей Коробейник: платить за вечеринку решили заставить самые бедные слои населения

К примеру реформисты, управляя Министерством финансов и прекрасно зная о ситуации в эстонской экономике, предложили ввести единый необлагаемый налогом минимум для всех (и заодно повысить этот минимум до 700 евро). Цена этого обещания - полмиллиарда евро в год, а выиграют от этого те, кто получает больше средней зарплаты. К примеру, бывший министр финансов Аннели Аккерманн, которая на своем новом посту председателя комиссии в парламенте будет получать брутто-зарплату в 6207 евро в месяц, выиграет от этой реформы 1680 евро в год (+2,9% к доходу), а получающий брутто-зарплату в 1200 евро условный воспитатель детского сада получит за год на 110 евро (или только на 0,9% от зарплаты) больше.

Пример сдержанного предвыборного обещания, казалось бы? Это только казалось. Полмиллиарда евро на дороге не валяются, поэтому для выполнения этого обещания государство сперва поднимет на 2% налог с оборота, а потом на 2% - подоходный налог. Мог ли представить себе Сийм Каллас - или даже Андрус Ансип - что именно Партия реформ будет поднимать подоходный налог? Та самая партия, которая снизила его с 26% до 20% и заложила этим предпосылки для экономического роста Эстонии. Однако с фактами не поспоришь.