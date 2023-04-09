Андрей Коробейник: платить за вечеринку решили заставить самые бедные слои населения

Закончились длившиеся целый месяц коалиционные переговоры, и все это время жителям Эстонии рассказывали о том, как неожиданно плохо обстоят дела с государственным бюджетом. Интересно, что главными спикерами по этому вопросу были представители социал-демократов и Партии реформ, которые и до выборов руководили страной. Представляющие «Ээсти 200» политики (новички в парламенте) на тему бюджета особо не высказывались - вероятно, и вправду были шокированы положением дел, пишет центрист Андрей Коробейник.
Министр финансов Аннели Аккерманн (Партия реформ) за три дня до выборов источала невероятный оптимизм: «Можно понять обеспокоенность, высказанную представителями Банка Эстонии относительно будущих направлений фискальной политики страны. Могу вас успокоить - как министр финансов я заверяю, что бюджетная политика страны ответственна, и мы движемся к сбалансированному бюджету».
В этой же статье Аннели выразила готовность выпить яду, если Партия реформ своих экономических обещаний не выполнит. Напомним эти обещания - четырехполосные шоссе (не судьба), «налоговое перемирие» (НДС поднимется на 2%, подоходный налог тоже), повышение автономии самоуправлений (нет, денег самоуправлениям никто не добавит)...
После выборов тональность комментариев резко сменилась - выяснилось, что двигались мы совсем не к «сбалансированному бюджету», а министра финансов (к счастью, Аннели все же не выпила яду) кто-то подло ввел в заблуждение. За этот месяц жители страны могли, пожалуй, поверить, что прошлая коалиция под управлением Каи Каллас делала все что могла, а народ опять подвел и не смог соблюсти бюджетную дисциплину. Давайте посмотрим правде в глаза - в бедственном положении Эстонии виноват совсем не народ. Именно решения предыдущего правительства запустили экономический кризис, который разворачивается прямо сейчас.
Во-первых, отсутствие поддержки предприятий во время роста цен на энергоносители вызвало рекордную инфляцию. Рекордная инфляция - это не только двукратное подорожание куриных яиц в магазинах, но и потеря экспортных рынков эстонскими предприятиями.
Другие страны Евросоюза свои фирмы поддержали, поэтому продукция этих фирм стала дешевле эстонской продукции. А сейчас мы подошли к последней, самому болезненной фазы кризиса. Инфляция осталась в прошлом - на смену дорогим местным продуктам приходит импортозамещение.
Проигравшие в неравной конкуренции производители сокращают персонал и закрывают заводы, рекорды безработицы ждут нас к концу этого года.
Всего этого можно было избежать, вмешавшись на первом этапе кризиса - так, как это сделало правительство Эстонии во время пандемии коронавируса. Тогда наша страна закончила финансовый год с третьими показателями по Евросоюзу. Сегодня мы на последнем, 27-м месте.
Разумеется, наивно было бы ожидать от социал-демократов или Партии реформ выполнения своих обещаний, уж очень нереальными они казались изначально. Неуважение к избирателям - это само по себе проблема для эстонской демократии, но тут сложно сказать, к кому вопросов больше - к политикам, которые врут, или к избирателям, которые уже через год-другой про эту ложь забывают. Какой смысл честно расписывать все доходы и расходы в своей избирательной программе, если выборы выигрывают партии, которые такими мелочами не заморачиваются.
Большая проблема, на мой взгляд - это неумение правящей коалиции продумывать свои действия хотя бы на один шаг вперед. Полтора года назад Партия реформ уже «сэкономила» на поддержке для бизнеса, запустив самый серьезный экономический кризис за последние 15 лет. Теперь, в ситуации катастрофического бюджетного дефицита эта же партия решила заставить платить за вечеринку самые бедные слои населения, упустив возможность сократить неравенство в эстонском обществе.
К примеру реформисты, управляя Министерством финансов и прекрасно зная о ситуации в эстонской экономике, предложили ввести единый необлагаемый налогом минимум для всех (и заодно повысить этот минимум до 700 евро). Цена этого обещания - полмиллиарда евро в год, а выиграют от этого те, кто получает больше средней зарплаты. К примеру, бывший министр финансов Аннели Аккерманн, которая на своем новом посту председателя комиссии в парламенте будет получать брутто-зарплату в 6207 евро в месяц, выиграет от этой реформы 1680 евро в год (+2,9% к доходу), а получающий брутто-зарплату в 1200 евро условный воспитатель детского сада получит за год на 110 евро (или только на 0,9% от зарплаты) больше.
Пример сдержанного предвыборного обещания, казалось бы? Это только казалось. Полмиллиарда евро на дороге не валяются, поэтому для выполнения этого обещания государство сперва поднимет на 2% налог с оборота, а потом на 2% - подоходный налог. Мог ли представить себе Сийм Каллас - или даже Андрус Ансип - что именно Партия реформ будет поднимать подоходный налог? Та самая партия, которая снизила его с 26% до 20% и заложила этим предпосылки для экономического роста Эстонии. Однако с фактами не поспоришь.
Условный работник детского сада рано радовался - повышенная ставка подоходного налога обойдется ему в 115 евро в год (минус пять евро, сожалеем), а благодаря дополнительному подоходному налогу продукты в магазине подорожают еще на 2%. А что там у бывшего министра финансов? Аннели от повышения подоходного налога тоже потеряет, конечно, но в итоге все равно останется в плюсе: в месяц она будет получать на 32 евро больше, чем до реформы, экономия - 382 евро за год. Так вот по пять евро с каждой бабушки-воспитателя - 382 евро для Аннели, представителя нового среднего класса.