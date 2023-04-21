Бывший председатель Нарвского горсобрания Александр Ефимов, осужденный в уголовном порядке, снова получил городской подряд. Несмотря на испорченную репутацию, он уже не впервые получает возможность заработать за счет городского бюджета. На этот раз договор с городом достался ему при странном стечении обстоятельств.
Подозрение в тайном соглашении: осужденный за преступление будет консультировать нарвитян за счет города
Все началось в 2018 году, когда Хозяйственный департамент Нарвской горуправы решил заказать для квартирных и гаражных товариществ юридические консультации. Предполагалось, что эти консультации товарищества смогут получать у юриста за счет города.
Был проведен конкурс и на него поступило только одно предложение. Его подал бывший председатель городского собрания Нарвы Александр Ефимов и он этот заказ от города получил. Сами нарвитяне обратили внимание, что услуга появилась сразу после того, как Ефимов потерял место в горсобрании.
Обворовал Больничную кассу, но стал консультантом от города
27 июня 2018, то есть за три месяца до заключение договора об оказании юридических услуг за счет города, Ефимов был признан виновным в совершении уголовного преступления и был вынужден уйти в отставку с поста председателя городского собрания, а также отказаться от депутатского мандата.
Суды двух инстанций признали его виновным в том, что с 2014 по 2015 год он, занимая в тот период пост зампреда горсобрания, обманным путем получил от Больничной кассы компенсацию по больничному листу в размере около 5000 евро.
В общей сложности он шесть раз получал возмещение, которое ему не полагалось. При этом сам Ефимов утверждал, что он это мог делать по ошибке. Иными словами, в свою защиту Ефимов сам заявил, что его квалификация как юриста может быть поставлена под сомнение.
Городские власти наказание Ефимова немного смутило
Нарвитяне в комментариях сети тоже высказывали сомнения, что что Ефимов может оказываеть такие услуги, не владея эстонским языком, на котором написаны законы и другие нормативные акты. Люди также задавались вопросом, почему осужденный бывший депутат получает от города 1300 евро в месяц за 16 часов работы.
Управа как полагается обнародовала на городском сайте информацию о времени и месте проведения консультаций, но фамилию и имя консультанта не стала указывать. В объявлении был указан только анонимный почтовый ящик и номер телефона Александра Ефимова. Затем журналисты обратили внимание, что и это объявление через несколько дней исчезло с городского сайта.
В 2019 году снова был проведен конкурс на оказание помощи товариществам. Городская управа выделила на эти услуги 16 тысяч евро, а объявление о поиске юриста для товариществ появилось на сайте за три дня до прекращения приема заявок. Заявку подал только Александр Ефимов, он и стал консультантом товариществ.
Новая власть решила, что юристу нужен язык
В конце 2020 года мэром Нарвы стала Катри Райк. После ее прихода в условиях квалификации на оказание юридических услуг за счет города появилось требование о владении юристом, оказывающим услуги, эстонским языком на категорию С1.
У Александра Ефимова категории С1 нет и в 2021 и 2022 году конкурс на оказание юридических услуг для товариществ выиграл другой юрист. На 2023 год из бюджета Нарвы снова выделено на консультации для квартирных, гаражных и садовых товариществ все те же 16 тысяч евро, но прежний консультант решил не участвовать.
18 января 2023 года Хозяйственый департамент горуправы провел первый конкурс для поиска консультанта товариществам. Было подано две заявки, но конкурс не состоялся, так как подавший заявку Александр Ефимов не прошел по языковому требованию (нет категории С1), а второй участник не имел нужного уровня образования.
Второй раз этот конкурс был проведен 31 января 2023 года. На него заявку подал только Александр Ефимов, но конкурс снова не состоялся, так как за две недели у Ефимова языковой категории не появилось.
Город обратился к Союзу квартирных товариществ, который уже на следующий день высказал свое принципиальное согласие оказывать услуги товариществам Нарвы и попросил образец договора для ознакомления.
После этих переговоров Союз мог бы подать заявку на участие в конкурсе, но переговоры неожиданно прервались.
Предположительно дело в политике
В это время в Нарвском горсобрании развалилась коалиция и правящая фракция Narva Tulevik стала искать возможность создать новую коалицию с фракцией Kesk. Александр Ефимов входит в эту фракцию и 23 марта он, как и прочие члены фракции, очевидно проголосовал за избрание Татьяны Стольфат председателем горсобрания. Ее избрание дало всем понять, что коалиция с участием центристов состоится.
Сразу после решения вопроса с будущей коалицией, 29 марта Хозяйственный департамент управы снова объявил конкурс на юридические консультации для товариществ. Уже третий. В условиях конкурса требования к знанию языка на категорию С1 нигде не упомянуто.
По данным Rus.Postimees в четверг, 6 апреля, была рассмотрена единственная поступившая на конкурс заявка - от члена фракции Kesk Александра Ефимова. С ним же был заключен договор об оказании услуг квартирным товариществам, а требование о владении языком стало неактуальным. Сообщение об этом управа опубликовала вчера.
По словам Александра Ефимова третий в этом году конкурс был проведен без требования к знанию языка, поэтому он смог его выиграть. Ефимов сообщил Rus.Postimees, что его заявка была единственной, а заявок от юристов, владеющих эстонским языком на конкурс не поступало, поэтому управа снизила требования.
На наш вопрос, почему в конкурсе не участвовал Союз квартирных товариществ Эстонии Александр Ефимов ответить затруднился. Остается также непонятным, почему управа решила снизить требования уже до проведения конкурса, зная, что юристы со знанием эстонского языка в Ида-Вирумаа есть.
Редакция Rus.Postimees задала пресс-службе мэра Нарвы вопросы об этом конкурсе. В свое время было принято принципиальное решение, что в условиях тендера на предоставление таких услуг должно быть требование о владении эстонским языком на уровне С1. Почему решение изменили и теперь такое требование больше не выдвигается?
Так почему же мэрия передумала?
Возникает вопрос, не связано ли это решение с тем, что у члена фракции Kesk, ранее судимого Александра Ефимова нет категории С1? Также мы спросили, поступила ли заявка от Союза квартирных товариществ (Eesti Korteriühistute Liit), который изъявил готовность к оказанию правовых услуг.
Комментарий Катри Райк был лаконичным: «Раннее проведенные поставки были признаны неудавшимися, поэтому при подготовке повторной поставки учитывался опыт и предыдущих неудавшихся поставок. К 6 апреля, поступило одно предложение. По результатам оценки поступивших предложений был заключен договор». Никаких пояснений больше мэр не дала.