Подозрение в тайном соглашении: осужденный за преступление будет консультировать нарвитян за счет города

Все началось в 2018 году, когда Хозяйственный департамент Нарвской горуправы решил заказать для квартирных и гаражных товариществ юридические консультации. Предполагалось, что эти консультации товарищества смогут получать у юриста за счет города.

Был проведен конкурс и на него поступило только одно предложение. Его подал бывший председатель городского собрания Нарвы Александр Ефимов и он этот заказ от города получил. Сами нарвитяне обратили внимание, что услуга появилась сразу после того, как Ефимов потерял место в горсобрании.

Обворовал Больничную кассу, но стал консультантом от города

27 июня 2018, то есть за три месяца до заключение договора об оказании юридических услуг за счет города, Ефимов был признан виновным в совершении уголовного преступления и был вынужден уйти в отставку с поста председателя городского собрания, а также отказаться от депутатского мандата.

Председатель Нарвского горсобрания и предприниматель-юрист Александр Ефимов вчера очутился на скамье подсудимых один, прежде отказавшись от защитника. Но в дальнейшем адвокат ему все же потребуется. Фото: Александр Ефимов в зале суда (Илья СМИРНОВ)

Суды двух инстанций признали его виновным в том, что с 2014 по 2015 год он, занимая в тот период пост зампреда горсобрания, обманным путем получил от Больничной кассы компенсацию по больничному листу в размере около 5000 евро.

В общей сложности он шесть раз получал возмещение, которое ему не полагалось. При этом сам Ефимов утверждал, что он это мог делать по ошибке. Иными словами, в свою защиту Ефимов сам заявил, что его квалификация как юриста может быть поставлена под сомнение.