Попавшая в Рийгикогу Лехтме откажется от зарплаты члена правления Slava Ukraini

Лехтме написала на своей странице в соцсетях, что хочет, чтобы Рийгикогу продолжал уделять внимание темам, связанным с поддержкой и восстановлением Украины.

«НКО Slava Ukraini в моем сердце, и я останусь там в качестве члена правления, насколько это будет возможно с учетом работы в Рийгикогу. Я откажусь от своей текущей нетто-зарплаты в размере 1542,60 евро», - сказала она.