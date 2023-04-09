Попавшая в Рийгикогу Лехтме откажется от зарплаты члена правления Slava Ukraini

Член нового состава Рийгикогу Йоханна-Мария Лехтме («Ээсти 200») обещает продолжать в меру своих возможностей участвовать в деятельности НКО Slava Ukraini, но отказывается от предназначенной для члена правления нетто-зарплаты в размере более 1500 евро.
Лехтме написала на своей странице в соцсетях, что хочет, чтобы Рийгикогу продолжал уделять внимание темам, связанным с поддержкой и восстановлением Украины.
«НКО Slava Ukraini в моем сердце, и я останусь там в качестве члена правления, насколько это будет возможно с учетом работы в Рийгикогу. Я откажусь от своей текущей нетто-зарплаты в размере 1542,60 евро», - сказала она.
Говоря о продолжающейся ревизии некоммерческой организации, Лехтме выразила надежду, что она будет завершена быстро и с эмпатией к их украинским партнерам. «Slava Ukraini и наши партнеры не заслуживают той информационной бури, которая была здесь организована, и никто не должен переживать это еще раз», - заявила она.
Ключевые слова