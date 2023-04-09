Спроса нет: в скором времени цена отправки писем сильно вырастет

По словам главы Eesti Post Марта Мяги, в прошлом году в Эстонии было собрано и распространено 9,3 миллиона писем, что более чем на полмиллиона меньше, чем годом ранее. «Объем писем снижается уже давно: по сравнению с 2018 годом количество отправленных писем уменьшилось почти на сорок процентов. Большинство писем отправляются на Рождество. Мы видим, что уменьшение объема писем также приводит к пропорциональному увеличению стоимости оказания услуги, а вместе с ней и соответствующей цены», - заявил Мяги.