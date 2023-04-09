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Спроса нет: в скором времени цена отправки писем сильно вырастет

Маргус Мартин
, журналист
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Глава Eesti Post Март Мяги за «рулем» электрического грузового велосипеда.
Глава Eesti Post Март Мяги за «рулем» электрического грузового велосипеда. Фото: Tairo Lutter

Снижение объемов отправки писем из года в год неизбежно приводит к удорожанию услуги. При изменении Закона о почте частота доставки почты на дом также может снизиться.

По словам главы Eesti Post Марта Мяги, в прошлом году в Эстонии было собрано и распространено 9,3 миллиона писем, что более чем на полмиллиона меньше, чем годом ранее. «Объем писем снижается уже давно: по сравнению с 2018 годом количество отправленных писем уменьшилось почти на сорок процентов. Большинство писем отправляются на Рождество. Мы видим, что уменьшение объема писем также приводит к пропорциональному увеличению стоимости оказания услуги, а вместе с ней и соответствующей цены», - заявил Мяги.

Сейчас отправка обычого письма в Эстонии стоит 90 центов. Согласно пояснительной записке проекта поправки к Закону о почте, подготовленной Министерством экономики и коммуникаций, цена увеличится на сорок центов, то есть отправка письма будет стоить один евро 30 центов.

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