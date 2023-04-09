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Еще одна жертва огня: в пожаре погиб человек

Мати Мяэритс
, репортер
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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Mati Määrits/Lõuna-Eesti Postimees

В результате пожара, вспыхнувшего в полночь в деревне Турса в волости Рыуге в Вырумаа, погиб 49-летний мужчина.

В Центр тревоги поступило сообщение о задымленном помещении и отключении электроэнергии в 00.10. Спасатели Мынисте прибыли через 20 минут. Поскольку была информация, что в здании может находиться человек, пожарные начала с его поисков и обнаружили его на кровати. «К сожалению, мужчина уже был мертв», - сказал дежурный пресс-секретарь Спасательного департамента.

Огонь не распространился за пределы кровати, поэтому он был быстро потушен.

Дежурный пресс-секретарь не смог подтвердить, могло ли возгорание произойти из-за курения в постели. «Причина будет установлена в ходе производства», - отметил он.

Помимо спасателей из Мынисте, на вызов откликнулись и коллеги из Валга, но их развернули на полпути.

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