Еще одна жертва огня: в пожаре погиб человек

В Центр тревоги поступило сообщение о задымленном помещении и отключении электроэнергии в 00.10. Спасатели Мынисте прибыли через 20 минут. Поскольку была информация, что в здании может находиться человек, пожарные начала с его поисков и обнаружили его на кровати. «К сожалению, мужчина уже был мертв», - сказал дежурный пресс-секретарь Спасательного департамента.