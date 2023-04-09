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Предприниматель: если исключить банки, прибыль эстонских компаний не сможет поддержать даже Харьюмаа

PM Majandus
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Индрек Казела.
Индрек Казела. Фото: Erik Prozes

Менеджер PRFoods Индрек Казела раскритиковал решение нового правительства о повышении налогов. По его мнению, частный сектор подвергается нападению, чтобы заплатить за перерасход государственного сектора.

«Чтобы заплатить за перерасход государственного сектора, частный сектор подвергается нападению. Очень глупо. Началом должно было стать прекращение пособий», - сообщил Казела в Facebook.

«Очень маловероятно, что в Эстонию начнут поступать инвестиции. Если мы будем продолжать в том же духе и не признаем, что и обещания последних трех предыдущих правительств, и состояние мировой экономики создали ситуацию, когда на самом деле нужно тонкое государство, настанут долгие, плохие времена», - прокомментировал Казела.

Казела не понимает, как правительство сможет оплатить свои обещания. «Если исключить банки, то прибыль эстонских компаний не сможет поддержать даже Харьюмаа», - сказал предприниматель.

PRFoods - это предприятие пищевой промышленности, акции которого котируются на Таллиннской фондовой бирже.

Правительство хочет повысить налоги

В коалиционном соглашении нового правительства было согласовано увеличение налогов. C 1 января 2024 года НДС увеличится на два процента, а с 1 января 2025 года на два процента повысится подоходный налог.

Кроме того, планируется ввести налог на использование упаковки и пластика, что направлено на сокращение образования упаковочных отходов.

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