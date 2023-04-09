Менеджер PRFoods Индрек Казела раскритиковал решение нового правительства о повышении налогов. По его мнению, частный сектор подвергается нападению, чтобы заплатить за перерасход государственного сектора.
Предприниматель: если исключить банки, прибыль эстонских компаний не сможет поддержать даже Харьюмаа
«Чтобы заплатить за перерасход государственного сектора, частный сектор подвергается нападению. Очень глупо. Началом должно было стать прекращение пособий», - сообщил Казела в Facebook.
«Очень маловероятно, что в Эстонию начнут поступать инвестиции. Если мы будем продолжать в том же духе и не признаем, что и обещания последних трех предыдущих правительств, и состояние мировой экономики создали ситуацию, когда на самом деле нужно тонкое государство, настанут долгие, плохие времена», - прокомментировал Казела.
Казела не понимает, как правительство сможет оплатить свои обещания. «Если исключить банки, то прибыль эстонских компаний не сможет поддержать даже Харьюмаа», - сказал предприниматель.
PRFoods - это предприятие пищевой промышленности, акции которого котируются на Таллиннской фондовой бирже.
Правительство хочет повысить налоги
В коалиционном соглашении нового правительства было согласовано увеличение налогов. C 1 января 2024 года НДС увеличится на два процента, а с 1 января 2025 года на два процента повысится подоходный налог.
Кроме того, планируется ввести налог на использование упаковки и пластика, что направлено на сокращение образования упаковочных отходов.