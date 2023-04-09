Предприниматель: если исключить банки, прибыль эстонских компаний не сможет поддержать даже Харьюмаа

«Чтобы заплатить за перерасход государственного сектора, частный сектор подвергается нападению. Очень глупо. Началом должно было стать прекращение пособий», - сообщил Казела в Facebook.

«Очень маловероятно, что в Эстонию начнут поступать инвестиции. Если мы будем продолжать в том же духе и не признаем, что и обещания последних трех предыдущих правительств, и состояние мировой экономики создали ситуацию, когда на самом деле нужно тонкое государство, настанут долгие, плохие времена», - прокомментировал Казела.

Казела не понимает, как правительство сможет оплатить свои обещания. «Если исключить банки, то прибыль эстонских компаний не сможет поддержать даже Харьюмаа», - сказал предприниматель.

PRFoods - это предприятие пищевой промышленности, акции которого котируются на Таллиннской фондовой бирже.

Правительство хочет повысить налоги

В коалиционном соглашении нового правительства было согласовано увеличение налогов. C 1 января 2024 года НДС увеличится на два процента, а с 1 января 2025 года на два процента повысится подоходный налог.