Поскольку должностной срок норвежца Йенса Столтенберга на посту генсека НАТО истекает уже в сентябре, в воздухе повис вопрос о том, кто будет руководить альянсом. ZDF риторически спрашивает, не нужна ли НАТО после 74 лет работы женщина-генсек, и в числе потенциальных кандидатов называет президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен и Каю Каллас.

У фон дер Ляйен, которая, между прочим, является потомком владельца Кренгольмской мануфактуры в Нарве барона Людвига Кнопа, по оценке ZDF, крайне низкие шансы стать генсеком НАТО. Кроме того, и сама она исключила этот вариант.

Шансы Каи Каллас ZDF считает скромными, но не исключает ее кандидатуру полностью. По словам ZDF, в Брюсселе Каллас выделяется своими четкими позициями в отношении России.

«Но все ли в НАТО хотят, чтобы ими руководил ястреб вроде Каллас, которая обычно использует в отношении России более жесткие выражения, чем все остальные? Не все хотели бы подавать подобные сигналы, - пишет ZDF. - Кроме того - как напомнил высокопоставленный дипломат одного западного государства - недавно был продлен срок на посту заместителя генсека НАТО румынца Мирчи Геоана».

«Из-за этого было бы сложно поставить во главу НАТО еще одного восточного европейца», - цитирует ZDF дипломата, не раскрывая его имя.