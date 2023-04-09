СМИ: Каллас может не устраивать некоторых членов НАТО в качестве нового генсека

Публично-правовой телеканал Германии ZDF пишет на своем новостном портале о потенциальной кандидатуре Каи Каллас в генеральные секретари НАТО и находит это не слишком вероятным. Кроме того, некоторых членов альянса не устраивает крайне четкая позиция Каллас в отношении России.
Поскольку должностной срок норвежца Йенса Столтенберга на посту генсека НАТО истекает уже в сентябре, в воздухе повис вопрос о том, кто будет руководить альянсом. ZDF риторически спрашивает, не нужна ли НАТО после 74 лет работы женщина-генсек, и в числе потенциальных кандидатов называет президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен и Каю Каллас.
У фон дер Ляйен, которая, между прочим, является потомком владельца Кренгольмской мануфактуры в Нарве барона Людвига Кнопа, по оценке ZDF, крайне низкие шансы стать генсеком НАТО. Кроме того, и сама она исключила этот вариант.
Шансы Каи Каллас ZDF считает скромными, но не исключает ее кандидатуру полностью. По словам ZDF, в Брюсселе Каллас выделяется своими четкими позициями в отношении России.
«Но все ли в НАТО хотят, чтобы ими руководил ястреб вроде Каллас, которая обычно использует в отношении России более жесткие выражения, чем все остальные? Не все хотели бы подавать подобные сигналы, - пишет ZDF. - Кроме того - как напомнил высокопоставленный дипломат одного западного государства - недавно был продлен срок на посту заместителя генсека НАТО румынца Мирчи Геоана».
«Из-за этого было бы сложно поставить во главу НАТО еще одного восточного европейца», - цитирует ZDF дипломата, не раскрывая его имя.
В качестве потенциальных кандидатов ZDF также называет министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, кандидатуру которого считает вероятной. Уоллес и сам в феврале сказал TimesRadio, что позиция генсека НАТО стала бы отличной задачей.
В том, что касается премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, ZDF отмечает, что не стоит принимать всерьез его отказ от поста генсека.
ZDF отмечает, что дальнейшая работа в качестве генсека покидающего этот пост Йенса Столтенберга стала бы вынужденным вариантом, который, тем не менее, многих устроил бы. ZDF добавляет, что Столтенбергу, который хочет вернуться в Норвегию, может быть сложно отказаться, если президент США лично попросит его остаться.
«Несмотря ни на что, в НАТО работает старое правило: тех, чьи имена называют первыми, в конце концов не выбирают. Кроме того, страны должны единогласно договориться о новом главе. А это оставляет пространство для разнообразных сделок и наложенных в последний момент вето, как попыталась, например, сделать Турция в 2009 году, когда избрали предшественника Столтенберга Андерса Фога Расмуссена», - пишет ZDF.