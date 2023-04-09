Опасный участок: начат сбор подписей для ограничения скорости в месте, где машина сбила ребенка

Кроме того, необходим пешеходный переход с функцией обнаружения пешеходов на пересечении улиц Келлукезе и Пярну-Раквере, где происходит больше всего ДТП.

Инициаторы петиции объясняют, что в деревне интенсивное движение, особенно утром и вечером, когда люди спешат на работу или возвращаются с нее домой. Беспокойство вызывает безопасный переход дороги, проходящей через деревню Таммисте. В пределах населенного пункта ограничение скорости на шоссе 50 километров в час, но чуть подальше, за пределами населенного пункта, можно ехать со скоростью 70 километров в час. Однако перекресток, через который местные жители могут попасть в продуктовый магазин, на заправку, в детский сад и школу, находится с другой стороны знака населенного пункта.

По словам инициаторов петиции, за короткий промежуток времени на этом перекрестке произошло несколько ДТП. В последний раз пострадал ребенок. Вечером 30 марта 15-летнюю девушку, переходившую дорогу, сбила остановившаяся перед пешеходом машина, в которую в свою очередь врезался другой автомобиль.

В месте, где ребенок пытался перейти дорогу, разрешена скорость 70 км/ч. Фото: Urmas Luik

Волостной старейшина Тори Лаури Луур после ДТП пообещал, что волостная управа обязательно отреагирует на аварию, свяжется с Департаментом транспорта и узнает, почему там не меняются организация дорожного движения, хотя местные жители сообщали о своем беспокойстве по поводу безопасности дорожного движения.