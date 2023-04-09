Таллиннская больница осталась с пустыми руками, тендера на строительство может и не быть

«Мы намерены завершить его (проектирование). На сегодняшний день уже израсходовано около шести миллионов евро, и, безусловно, было бы неразумно оставлять эту работу незавершенной. Мы исходим из того, что если есть основной проект, тогда у нас есть готовность объявить и строительные закупки», - сказал Кылварт.

При этом он заявил, что из-за большого общего бюджета основной проект, который будет завершен во второй половине следующего года, не позволяет объявить тендер на строительство самостоятельно, без гарантии финансирования со стороны государства.

«В то же время мы по-прежнему исходим из того, что оказание медицинских услуг является обязанностью государства, и фактически через десять лет таллиннские центральные больницы уже не смогут оказывать услуги в своих нынешних зданиях. В любом случае решение должно быть найдено в ближайшие десять лет», - сказал мэр.