Пожар в жилом доме: спасатели вытащили человека из задымленной квартиры

В субботу в 21:57 в Центр тревоги поступило сообщение, что из окон одной из квартир на третьем этаже дома на улице Туру в Тарту идет дым и даже мелькают языки пламени. На помощь выехали и спасатели и скорая помощь.
По информации Лыунаского спасательного центра, к месту происшествия прибыли две команды спасателей на нескольких автомобилях, первые были на месте в 22:02. В 22:05 в квартиру проникли пожарные и вынесли пострадавшего, которого нашли на кухне у плиты. Его передали медикам скорой помощи, которые доставили пострадавшего в больницу.
Пожар был потушен в 22:12. Причины возгорания еще устанавливаются.
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