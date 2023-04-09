Вс, 9.04.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Пожар в жилом доме: спасатели вытащили человека из задымленной квартиры

rus.postimees.ee
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Пожар в Тарту.
Пожар в Тарту. Фото: Jürgen Puistaja

В субботу в 21:57 в Центр тревоги поступило сообщение, что из окон одной из квартир на третьем этаже дома на улице Туру в Тарту идет дым и даже мелькают языки пламени. На помощь выехали и спасатели и скорая помощь.

По информации Лыунаского спасательного центра, к месту происшествия прибыли две команды спасателей на нескольких автомобилях, первые были на месте в 22:02. В 22:05 в квартиру проникли пожарные и вынесли пострадавшего, которого нашли на кухне у плиты. Его передали медикам скорой помощи, которые доставили пострадавшего в больницу.

Пожар был потушен в 22:12. Причины возгорания еще устанавливаются.

Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Ключевые слова
Наверх