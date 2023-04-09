Пожар в жилом доме: спасатели вытащили человека из задымленной квартиры

По информации Лыунаского спасательного центра, к месту происшествия прибыли две команды спасателей на нескольких автомобилях, первые были на месте в 22:02. В 22:05 в квартиру проникли пожарные и вынесли пострадавшего, которого нашли на кухне у плиты. Его передали медикам скорой помощи, которые доставили пострадавшего в больницу.