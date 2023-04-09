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Женщина, которую вынесли из горящей квартиры, скончалась в больнице

rus.postimees.ee
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Пожар в Тарту.
Пожар в Тарту. Фото: Jürgen Puistaja

В субботу на прошлой неделе в 21:57 в Центр тревоги поступило сообщение, что из окон одной из квартир на третьем этаже дома по адресу Туру, 31, в Тарту идет дым и даже мелькают языки пламени. Женщина, получившая сильные ожоги, скончалась в больнице.

По информации Южного спасательного центра, к месту происшествия прибыли две команды спасателей на нескольких автомобилях, первые были на месте в 22:02. В 22:05 в квартиру проникли пожарные и вынесли пострадавшую, которую нашли на кухне у плиты. Пожилую женщину с ожогами вынесли из горящей квартиры, передали скорой помощи и доставили в больницу, где она позже скончалась. В гостиной сгоревшего дома было обнаружено почти сгоревшее кресло. Горящее помещение потушили в 23:06.

«К сожалению, 68-летняя женщина позже скончалась в больнице», - подтвердил во вторник днем пресс-секретарь спасательного центра Марек Кийк.

Первоначально предполагалось, что причиной пожара стало неосторожное курение или использование открытого огня.

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