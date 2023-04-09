Предприниматель о повышении налогов: я в шоке от реакции людей

«Коалиционное соглашение, по крайней мере, в важных аспектах, продвигает жизнь Эстонии вперед», - заявила Сепп на своей странице в Facebook.

«Однако, наблюдая за размышлениями в социальных сетях, я недоумеваю в основном по двум причинам - во-первых, полно бизнесменов, которые "шокированы" (и в полном неведении), что в Эстонии полно системных проблем и недофинансированных социальных секторов, которые могут быть улучшены только адекватным финансированием», - написала Сепп.

Во-вторых, по ее мнению, странно, что повышение налогов становится неожиданностью для предпринимателей. По ее словам, всем должно быть ясно, что финансовое положение государства плохое, и в то же время нужно увеличить инвестиции в недофинансируемые сферы.

«Ведь мы видели за все эти 30+ лет, что сокращениями бюджета на х процентов невозможно сделать что-то хорошее, а на финальном этапе вся система становится еще дороже из-за своей неработоспособности», - заявила Сепп.

«Да, у нас есть невероятное количество вещей в государственном секторе, которых там быть не должно, но, к сожалению, у нас есть еще больше вещей, на которые пока не выделены деньги», - сказала Сепп.

Повышение НДС не имеет большого эффекта

По мнению Сепп, повышение НДС не окажет большого влияния на покупательную способность населения. «Повышение НДС на два процентных пункта, по сути, делает потребительскую корзину конечного потребителя дороже на 20 евро, то есть 1220 евро вместо прежних 1200 евро», - объяснила Сепп.