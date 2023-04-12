МНЕНИЕ ⟩ Родители должны помогать детям с выбором професcии, а не принуждать к нему

Нужно не гнать ребенка куда-то учиться, а помогать ему понять свои сильные стороны

Еще один популярный стереотип звучит так: «Да откуда ребенок в 16 лет знает, кем он хочет стать?!». Действительно, откуда ему это знать, если не заниматься поощрением ребенка к самоанализу, если не помогать ребенку узнать свои сильные стороны, не знакомить его со всеми возможностями образования и многообразием рынка труда, не помогать получить консультацию в сфере формирования карьеры. При таком подходе совершенно понятно, что ребенок не имеет никакого понятия о том, чего он хочет. Решения он будет принимать по принципу «нравится играть в компьютерные игры - поступлю на специалиста по ИТ-системам!».

Чтобы молодой человек в 16 или в 19 лет мог сделать осознанный выбор, его к этому надо готовить, ему в этом надо помогать, но не в последние полгода перед окончанием школы, когда он слышать уже не может вопроса «Ну что, куда дальше?». Пользоваться услугами консультантов по карьере можно и нужно уже с седьмого класса. Эта услуга бесплатно предоставляется биржей труда.

Ксения Георге у входа в один из корпусов Тартуского прикладного колледжа VOCO. Фото: личный архив