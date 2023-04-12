МНЕНИЕ ⟩ Родители должны помогать детям с выбором професcии, а не принуждать к нему

У родителей выпускников основных школ и гимназий нередко можно замечать довольно скептичное отношение к среднеспециальному образованию, которое они считают для своих детей даже не заслуживающим рассмотрения вариантом. Руководитель опорного центра Тартуского прикладного колледжа VOCO Ксения Георге призывает отказываться от стереотипного мышления и не ставить своему ребенку препятствия на пути к приобретению профессии, которая его по-настоящему привлекает и в которой он может достичь больших высот.
По традиции, с наступлением апреля наступает самая жаркая пора для абитуриентов. Выпускники 9-х и 12-х классов уже вовсю готовятся к экзаменам, пытаются определиться с будущей профессией и принять непростое решение, которое, в свою очередь, определит их жизнь, по крайней мере, на ближайшее время. Тем временем профессиональные и высшие учебные заведения открывают свои двери, чтобы помочь молодым людям принять это решение.
Тартуский прикладной колледж также устраивает день открытых дверей, который состоится 13 апреля. Все желающие смогут получить информацию об обучении в VOCO, принять участие в различных рабочих комнатах и даже сразу подать заявление на поступление. Колледж предлагает очень большой выбор специальностей на любой вкус: к услугам желающих учиться имеется семь тематических школ и более 80 учебных программ.
Школьные учителя продолжают пугать учеников перспективой оказаться в ПТУ
Родители двенадцатиклассников при упоминании словосочетания «прикладной колледж» нередко восклицают: «Какое училище?! Только университет!!!»; родители же девятиклассников реагируют порой так: «Что? Мой ребенок не дурак какой, чтобы не в гимназию, а в училище идти!». При этом в школах до сих пор учителя в девятых классах любят воздействовать на подопечных с помощью вечного довода «Смотри, завалишь экзамены - в ПТУ пойдешь!».
Когда же мы наконец перестанем навешивать ярлыки, особенно - не разобравшись в ситуации? Вы действительно думаете, что получать профессию и среднее образование одновременно проще, чем получать только среднее образование? Вы уверены, что диплом университета гарантирует большую уверенность в завтрашнем дне? Почему, взвешивая возможности, предлагаемые профессиональным и высшим образованием, вы всегда ставите союз «или»?
По окончании курса среднеспециального образования учащиеся не обязаны, но могут сдавать государственные экзамены точно так же, как это делают абитуриенты гимназии. Помимо этого для них обязательным является экзамен по профессии. Стоит ли считать такое обучение выбором «легкого пути»?
Не любое высшее образование помогает найти работу
Пятая часть наших выпускников продолжает обучение в высших учебных заведениях, 70% выходят на рынок труда и большинство из них получают предложения о работе еще во время практики. В 19 лет у них есть выбор - пойти работать по специальности или учиться дальше.
Среди зарегистрированных на бирже труда - 31% людей с высшим образованием, и только 25% - с профессиональным. По результатам исследования OSKA, в Эстонии среди неквалифицированной рабочей силы, где требуется лишь наличие начального или основного образования, 19% работников оказываются людьми с высшим образованием. При этом среди студентов Тартуского прикладного колледжа нередко встречаются люди, уже имеющие высшее образование. Более того, встречаются и студенты с докторской степенью.
На мой взгляд, это прекрасно иллюстрирует, что не столь важно, какой уровень образования у тебя, намного важнее попасть в свою стихию, найти специальность, от которой у тебя будут гореть глаза, делать то, что у тебя получается, и то, что тебе по-настоящему нравится. Хочет ребенок в будущем заниматься академической деятельностью, развивать науку, быть врачом или юристом, тогда однозначно - гимназия и университет! Если же он больше склонен к практической деятельности, у него уже есть ярко выраженный интерес, и сфера этого интереса представлена в профессиональном образовании, то зачем ходить кругами?
Нужно не гнать ребенка куда-то учиться, а помогать ему понять свои сильные стороны
Еще один популярный стереотип звучит так: «Да откуда ребенок в 16 лет знает, кем он хочет стать?!». Действительно, откуда ему это знать, если не заниматься поощрением ребенка к самоанализу, если не помогать ребенку узнать свои сильные стороны, не знакомить его со всеми возможностями образования и многообразием рынка труда, не помогать получить консультацию в сфере формирования карьеры. При таком подходе совершенно понятно, что ребенок не имеет никакого понятия о том, чего он хочет. Решения он будет принимать по принципу «нравится играть в компьютерные игры - поступлю на специалиста по ИТ-системам!».
Чтобы молодой человек в 16 или в 19 лет мог сделать осознанный выбор, его к этому надо готовить, ему в этом надо помогать, но не в последние полгода перед окончанием школы, когда он слышать уже не может вопроса «Ну что, куда дальше?». Пользоваться услугами консультантов по карьере можно и нужно уже с седьмого класса. Эта услуга бесплатно предоставляется биржей труда.
В VOCO, например, есть свой консультант по карьере, который может не только рассказать, но и показать, в каких сферах и каким специальностям обучают в Тартуском прикладном колледже, какие особенности есть в каждой профессии, что нужно учитывать, какой уровень и формат обучения подойдет именно вам или вашему ребенку. Мы сотрудничаем с основными школами, проводим экскурсии, рабочие комнаты, ездим в школы сами, где рассказываем об обучении в VOCO и стараемся поднять осведомленность людей о том, что такое профессиональное образование.
Передача профессии «по наследству» осталась в прошлом
Непродуманный выбор, к сожалению, очень часто ведет к прерыванию обучения. Почти 5% молодых людей в Эстонии выпадают из системы образования после основной школы. Пятая часть начинающих учебу в системе среднеспециального образования прерывает обучение на первом курсе, такая же ситуация и в университете.
Не надо пытаться реализовать свои мечты руками ребенка и отправлять его учиться в балетное училище, потому что мама сама всегда мечтала стать балериной. Папам не стоит гнать учиться ребенка на сварщика, приводя аргумент «сам всю жизнь на заводе с металлом работаю и на кусок хлеба всегда мог заработать!». Мы живем уже не в той эпохе, когда сын сапожника обязательно должен стать сапожником, а половая принадлежность человека определяет, чему ему можно учиться, а чему нет.
А самим молодым людям хочется настоятельно посоветовать не выбирать специальность исключительно по примеру подружки, приятеля, одноклассника. «Друг пошел учиться на автотехника, и мне нравится кататься на машине, значит тоже поступлю туда!»; так это не работает, мы все разные, у нас разные интересы и способности, поэтому будущее образование надо выбирать, исходя из собственных сильных сторон и интересов, а не потому, что тут учится друг, эта школа ближе к дому, а мама работает поваром, так что всегда будет место для практики.
Нет никаких убедительных причин отказываться от мечты
Не надо отказываться от мечты, потому что кто-то решил, что мальчику неуместно учиться на косметолога, а техника и девочки не совместимы, поэтому мехатроника - не девчачья профессия. Нет, нет и нет! Давайте научим своих детей понимать себя, анализировать, не бояться пробовать и узнавать свои сильные стороны, идти против стереотипов, а также не бояться, что что-то может не получиться.
Никто не обязан каждую секунду оправдывать чьи-то ожидания и реализовывать чужие мечты. Жизнь у каждого своя, и у каждого должна быть возможность самому выбрать, как эту жизнь прожить. Даже если вам кажется, что ваш ребенок совершает сейчас ошибку, помните: это его ошибка, он на ней будет учиться и познавать себя.
Выбор профессии и следующей ступени образования - это не конечный этап, мы учимся и развиваемся всю жизнь, а гибкость нашей системы образования обеспечивает возможность менять свой профессиональный путь на любом этапе жизни. Задача родителя - поддержать ребенка на этом сложном этапе жизни, но никак не делать выбор за него!